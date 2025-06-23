Ці 4 речі притягують у дім хвороби: позбудьтеся від них негайно

Коли дім наповнений великою кількістю речей, а з родини не зникають сварки, хвороби та маленькі неприємності, час звернути увагу на мотлох, який може притягувати у життя негатив.

Езотерики переконані, що існують речі з "брудною" енергетикою, що притягує до людей негаразди, натомість забирає їхній добробут та міцне здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Старі квіти

Свіжі букети у вазах не можуть принести неприємностей. Але щойно вони засихають, а ви забуваєте винести їх геть – варто чекати біди. Чимало людей залишають квіти зберігатися у домі, як пам'ять, та спеціально висушують для цього букети.

Втім, езотерики переконані, що щойно пелюстки починають сохнути, букета краще позбутися – в ньому залишається "мертва" енергетика, і він не притягує у життя людини нічого хорошого.

В'юнкі рослини

Вважається, що рослини, які в'ються, як-от потос чи англійський плющ, можуть стати джерелом неприємностей для родини. Такі рослини з часом стають хаотичними та заплутаними, псують гармонію та злагоду в оселі, а також начебто притягують хвороби.

Такі квіти краще віднести на роботу чи поставити на сходовому майданчику. До речі, раніше ми вже розповідали про те, які квіти ніколи не можна тримати вдома.



Деякі рослини притягують хвороби в дім / Фото Pexels

Старі фотографії

Ще одна річ, яку цінує чимало людей – це фотоальбоми зі старими світлинами. Втім, навіть вони можуть притягнути чимало біди та виснажити вашу позитивну енергію.

Викинути пам'ятні речі надзвичайно складно, але езотерики радять оцифрувати фотографії та зберігати їх на телефоні чи комп'ютері – цей спосіб до того ж набагато надійніший.

Подарунки від заздрісників

Обов'язково потрібно позбуватися від подарунків людей, з якими ви не підтримуєте спілкування через сварки чи непорозуміння. Навіть якщо презент вам дуже подобається, така річ може відлякати удачу, а натомість притягнути у життя хвороби та негаразди.