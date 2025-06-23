Эти 4 вещи притягивают в дом болезни: избавьтесь от них немедленно

Когда дом наполнен большим количеством вещей, а из семьи не исчезают ссоры, болезни и маленькие неприятности, время обратить внимание на хлам, который может притягивать в жизнь негатив.

Эзотерики убеждены, что существуют вещи с "грязной" энергетикой, что притягивает к людям проблемы, зато забирает их благополучие и крепкое здоровье, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Старые цветы

Свежие букеты в вазах не могут принести неприятностей. Но как только они засыхают, а вы забываете вынести их прочь – стоит ждать беды. Многие оставляют цветы храниться в доме, как память, и специально высушивают для этого букеты.

Впрочем, эзотерики убеждены, что только лепестки начинают сохнуть, букета лучше избавиться – в нем остается "мертвая" энергетика, и он не притягивает в жизнь человека ничего хорошего.

Вьющиеся растения

Считается, что растения, которые вьются, например потос или английский плющ, могут стать источником неприятностей для семьи. Такие растения со временем становятся хаотичными и запутанными, портят гармонию и согласие в доме, а также якобы притягивают болезни.

Такие цветы лучше отнести на работу или поставить на лестничной площадке. Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие цветы никогда нельзя держать дома.



Некоторые растения притягивают болезни в дом / Фото Pexels

Старые фотографии

Еще одна вещь, которую ценит немало людей – это фотоальбомы со старыми фотографиями. Впрочем, даже они могут привлечь немало беды и истощить вашу положительную энергию.

Выбросить памятные вещи чрезвычайно сложно, но эзотерики советуют оцифровать фотографии и хранить их на телефоне или компьютере – этот способ к тому же гораздо надежнее.

Подарки от завистников

Обязательно нужно избавляться от подарков людей, с которыми вы не поддерживаете общение из-за ссоры или недоразумения. Даже если презент вам очень нравится, такая вещь может отпугнуть удачу, а взамен притянуть в жизнь болезни и проблемы.