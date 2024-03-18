Ніколи не викидайте ці речі у раковину: вони засмічують труби

У раковині досить часто так чи інакше опиняються різні речі та речовини, яких там насправді не мало би бути. І вони можуть суттєво сповільнити спуск води у каналізацію.

Перед тим, як виливати щось у раковину або класти у неї посуд із залишками їжі, вам потрібно дізнатися, що саме не можна ніколи викидати у раковину. І нехтування цими обмеженнями може призвести до дуже неприємних результатів.

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Харчові відходи

Звісно, не варто викидати у раковину пакети, фольгу та залишки різноманітного пакування. Та є і менш очевидні речі, потрапляння яких у стік варто уникати – а саме кавова гуща та заварка для чаю. Всім цим відходам місце у смітнику, а не у вашій раковині.

Зважайте на те, що ці речі можуть накопичуватися у трубах та ускладнювати злив води. Окрім того, вони можуть викликати неприємний запах із раковини, якщо відходи почнуть гнити у трубах.

Засоби гігієни

Папір, серветки та інші засоби особистої гігієни також потрібно викидати у смітник, а не в раковину, адже вони можуть надзвичайно сильно засмітити каналізацію.

І не зважайте на те, що на деяких серветках та туалетному папері написано, що він розчиняється у воді – повністю матеріал все-таки не зникає, і потім забивається у каналах.

Хімічні речовини

Вони можуть серйозно забруднити і вашу воду, і навколишнє середовище. Тож усе, що пов'язане із хімією, навіть якщо вона побутова, потрібно утилізувати відповідно до інструкції, що вказана на етикетці засобу.

Волосся

Звісно, людям з довгим волоссям дуже добре відомо, як швидко ним може забиватися злив. Тож грудку волосся із гребінця точно потрібно викидати не у раковину, а у смітник. Інакше доведеться прочищати сифон, бо волосся дуже швидко і надійно забиває каналізацію.

Лікарські препарати

Такі засоби так само, як і хімія, негативно впливають на воду та навколишнє середовище, тож викидайте їх у смітник, а не у раковину.