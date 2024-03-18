Для того, щоб вирощувати хорошу розсаду, вам потрібні не тільки ємності із землею та насіння, але і увага, дуже багато терпіння та позитивного настрою. І навіть якщо вам іноді здається, що ваші саджанці не в порядку, це зовсім нескладно виправити.

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Причин повільного зростання розсади може бути безліч, тож іноді доводиться "допомагати" вашій розсаді активніше пробиватися з-під землі.

Як швидше проростити розсаду

Ваша розсада може повільно пости і через ґрунт, у який ви висадили своє насіння, і через недостатній або ж навпаки – надмірний полив. Також потрібно зважати і на стрес, який може отримати рослина через погане освітлення та коливання у температурі.

Якщо ви обрали для посадки розсади занадто важкий ґрунт, тоді до етапу пікірування вам навряд чи вдасться покращити ситуацію. Та ви можете зайнятися розпушуванням землі, і це покращить її повітропроникність.

Поради щодо пророщування розсади / YouTube "Півтори сотки"

Візьміть зубочистку і між рядками акуратно зробіть у землі невеликі отвори, щоб до коріння надходило більше кисню. Після такої простої дії розсада вже краще дихатиме,

– порадила авторка каналу на YouTube "Півтори сотки".

Для того, щоб перевірити, чи достатньо добре полита земля у вашій ємності, вам потрібно натиснути пальцем на ґрунт, у якому росте ваша розсада. Якщо земля прилипає до пальця, це значить, що їй досить вологи. Якщо ж ваш палець залишився чистим, це означає, що потрібно полити ваші рослини.

У випадку ж, якщо ваші рослини постраждали від стресу, ви можете використати деякі стимулятори росту. Вони підходять для підживлення перцю, баклажанів, помідорів тощо. Це можуть бути спеціальні антистресанти для розсади або ж янтарна кислота.