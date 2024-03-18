Для того чтобы выращивать хорошую рассаду, вам нужны не только емкости с землей и семена, но и внимание, очень много терпения и позитивного настроя. И даже если вам иногда кажется, что ваши саженцы не в порядке, это совсем несложно исправить.

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Причин медленного роста рассады может быть множество, поэтому иногда приходится "помогать" вашей рассаде активнее пробиваться из-под земли.

Как быстрее прорастить рассаду

Ваша рассада может медленно расти и из-за почвы, в которую вы высадили свои семена, и из-за недостаточного или же наоборот – чрезмерного полива. Также нужно учитывать и стресс, который может получить растение из-за плохого освещения и колебания в температуре.

Если вы выбрали для посадки рассады слишком тяжелую почву, тогда до этапа пикировки вам вряд ли удастся улучшить ситуацию. Но вы можете заняться рыхлением земли, и это улучшит ее воздухопроницаемость.

Советы по проращиванию рассады / YouTube "Полторы сотки"

Возьмите зубочистку и между рядками аккуратно сделайте в земле небольшие отверстия, чтобы к корням поступало больше кислорода. После такого простого действия рассада уже лучше будет дышать,

– посоветовала автор канала на YouTube "Полторы сотки".

Для того чтобы проверить, достаточно ли хорошо полита земля в вашей емкости, вам нужно нажать пальцем на почву, в которой растет ваша рассада. Если земля прилипает к пальцу, это значит, что ей достаточно влаги. Если ваш палец остался чистым, это означает, что нужно полить ваши растения.

В случае, если ваши растения пострадали от стресса, вы можете использовать некоторые стимуляторы роста. Они подходят для подкормки перца, баклажанов, помидоров и тому подобное. Это могут быть специальные антистресанты для рассады или янтарная кислота.