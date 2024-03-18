Клубника есть едва ли не на каждом огороде, поскольку за ней не сложно ухаживать, а летом уже можно наслаждаться хорошим урожаем. Обратите внимание на несколько важных этапов, которые надо обязательно сделать весной.

Смотрите также Сделайте это уже в марте, чтобы вырастить большой урожай свеклы

Мульчирование клубники

Если ягодам не хватает воды, то это может быть одна из причин плохого урожая. Часто влагу забирают сорняки или пересушенная почва. В этом случае надо воспользоваться мульчированием.

Разрыхлите хорошо почву и удобрите ее. Используйте для мульчи солому или смесь торфа с перегноем.



Советы для хорошего урожая клубники / Фото Pexels

Полив клубники

Чтобы получить хороший урожай клубники, надо ее поливать. Ягода очень любит воду, поэтому важно, чтобы почва не пересыхала. Огородники советуют поливать кусты раз в неделю, а во время цветения – каждые 5 дней. Поливать воду надо тогда, когда не будет яркого солнца. На один куст надо пол литра воды.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Подкормка клубники

Ягоду надо подкармливать три раза в сезон. Первый раз – весной, используя азотные удобрения или коровяк. Второй раз подкормку надо осуществлять в период бутонизации. В это время клубнику тоже надо подкармливать комплексными удобрениями. После цветения повторите действие уже минеральными удобрениями. Это будет способствовать урожаю крупных и сочных ягод.