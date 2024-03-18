Полуниця є чи не на кожному городі, оскільки за нею не складно доглядати, а влітку вже можна насолоджуватися хорошим урожаєм. Зверніть увагу на кілька важливих етапів, які треба обов’язково зробити навесні.
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Мульчування полуниці
Якщо ягодам не вистачає води, то це може бути одна з причин поганого урожаю. Часто вологу забирають бур’яни чи пересушений ґрунт. У цьому випадку треба скористатися мульчуванням.
Розпушіть добре ґрунт та удобріть його. Використовуйте для мульчі солому чи суміш торфу з перегноєм.
Поради для гарного врожаю полуниці / Фото Pexels
Полив полуниці
Щоб отримати хороший урожай полуниці, треба її поливати. Ягода дуже любить воду, тож важливо, щоб ґрунт не пересихав. Городники радять поливати кущі раз на тиждень, а під час цвітіння – кожних 5 днів. Поливати воду треба тоді, коли не буде яскравого сонця. На один кущ треба пів літра води.
Підживлення полуниці
Ягоду треба підгодовувати три рази на сезон. Перший раз – навесні, використовуючи азотні добрива чи коров’як. Другий раз підживлення треба здійснювати в період бутонізації. У цей час полуницю теж треба підгодовувати комплексними добривами. Після цвітіння повторіть дію вже мінеральними добривами. Це сприятиме урожаю великих та соковитих ягід.