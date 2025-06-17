Не сміятися та не зрізати дерева: які речі заборонено робити в лісі, щоб не накликати біду

Ліс завжди був для людей особливим місцем. У давнину наші предки вірили, що в лісі мешкають духи, мавки та інші надприродні істоти. Звідси й пішли численні народні прикмети та застереження про те, що не можна робити у лісі, щоб не накликати біду.

Більше про те, що саме неможна робити в лісі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Ніколи не рубайте волоський горіх: про наслідки й не здогадуєтеся

Не смійтеся і не кричіть без причини

За народними уявленнями, гучний сміх або крик в лісі може "розбудити" лісових духів або нечисту силу. Також вважалося, що це може збити з дороги або накликати страх.

Не зрізайте дерева без потреби

Наші предки вірили, що в кожному дереві може жити дух. Без потреби ламати гілки, зривати листя чи рубати дерево – до хвороби або нещастя.

До слова, езотерики вірять, що деякі дерева, такі як дуб, береза, верба, тополя та туя, можуть мати негативну енергетику, якщо їх посадити біля дому.

Не ходіть в ліс після заходу сонця

Ввечері ліс стає місцем, де нібито активізуються нечисті сили. Навіть сучасні лісники кажуть: після сутінків краще не ризикувати.



Не ходіть в ліс після заходу сонця / Фото Unsplash

Не обертайтеся, якщо чуєте голос у гущавині

Якщо в лісі хтось кличе ваше ім'я, але ви не бачите людини — не відповідайте. Наші предки вірили, що це може бути лісовик або інша потойбічна істота, яка заманює душу. Цікаво, що це вірування є поширеним у слов'янському фольклорі й зафіксоване в етнографічних збірниках (наприклад, у працях Івана Франка та Василя Скуратівського).

Важливо! Усі згадані прикмети – це елементи народної творчості, що відображають традиційні вірування, уявлення та світогляд наших предків. Вони не мають наукового підтвердження і не слід сприймати їх буквально.

Водночас за цими прикметами стоїть важлива ідея – повага до природи, обережність та свідоме ставлення до лісу. Адже ліс – це не лише джерело ресурсів, а й складна екосистема, в якій ми є лише гостями.