Про ці 4 режими прання можете забути: вони не мають жодної користі

Ви вже точно помітили, що на будь-якій пральній машині є десятки різних режимів прання, більшістю з яких ніхто й ніколи не користується. Та є кілька, які не мають взагалі жодної користі.

Для того, щоб привернути увагу якомога більшої кількості покупців та зацікавити їх у конкретному товарі, виробникам побутової техніки з кожним роком доводиться старатися ще сильніше. І часто вони додають до пральних машин все нові й нові режими прання. Та чи справді з них є якась користь?

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І іноді ці вигадки справді нічого не варті, а у техніці опиняється неймовірна кількість зовсім непотрібних функцій, за які ви тільки переплачуєте.

Режим "Легке прасування"

У цьому режимі прання просто немає проміжного віджиму. І зрештою це тільки призведе до того, що у вашому одязі залишиться мийний засіб, а речі не до кінця відіжмуться. А якщо ви будете використовувати цей режим, приготуйтеся також до підвищеного рахунку за воду, адже машинка з ним набирає її набагато більше.

Режим "Ручне прання"

Насправді цей режим вважається надзвичайно неекономним. Але якщо вам потрібно обережно випрати деякі делікатні речі, набагато краще буде обрати програму "Синтетика" – так ви отримаєте акуратне прання у прохолодній воді без віджиму.



Деякі режими у пральній машині не мають користі / Фото Pexels

Режим "Чорні речі"

Простіше, знову ж таки, обрати програму "Синтетика" та "Додаткове полоскання". Вони цілком можуть замінити цей режим, який є тільки на дорогих моделях пральних машин. Головне у пранні темного одягу – обирати низьку температуру, і вашим реча буде цього цілком достатньо.

"Автоматична сушка"

І тут особливої користі режим вам не принесе. Наприклад, якщо ви заповните барабан речами з різних типів тканин, як це зазвичай і буває, тоді машинка все одно не зможе висушити весь одяг, і ви дістанете його вологим.