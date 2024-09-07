Можливо, класти пакет до пральної машини та запускати її – це зовсім не той лайфхак, що перш за все приходить вам у голову, проте він справді може бути надзвичайно корисним.

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Навіщо класти пакет до білизни

На жаль, все ще існують забруднення на одязі, з якими не може впоратися жоден засіб для прання, навіть якщо ви обираєте справді дорогі та якісні варіанти. Особливо це стосується волосся, що налипає до одягу, пилу та шерсті домашніх тварин.

Для того, щоб позбутися таких забруднень, потрібно ще попередньо витратити час на очищення щіткою. Втім, чимало людей пропускають цей крок, адже він забирає чимало сил та часу, який можна витратити з більшою користю.

Ось тільки шерсть та волосся у пральній машині можуть призвести не тільки до того, що одяг не буде випраний якісно, але й до погіршення роботи самого приладу. На жаль, такі маленькі засмічення можуть забивати фільтр, і пральна машина почне гірше прати, наливати та зливати воду, обертатися тощо. І для того, щоб запобігти усім цим проблемам, вам потрібно використати звичайнісінький пакет.



Пакет можна використовувати для прання / Фото Pexels

Цей трюк допоможе зібрати волосся та шерсть з речей прямо під час прання. А після завершення циклу вам просто потрібно буде викинути цей пакет. Лайфхак працює надзвичайно легко: просто закиньте пакет в барабан разом із одягом, а після цього запустіть звичайний цикл прання.

Після завершення циклу дістаньте окремо пакет – в ньому має накопичитися усе сміття, що було на одязі.

Які є помилки у пранні з пакетом?

Для використання лайфхаку потрібно використати стандартний пакет на 5 – 7 кілограмів. Менший може засмоктати, і це принесе більше шкоди, аніж користі. Також він має бути чистий – без малюнків та написів, інакше вони можуть відбитися на ваш одяг, і він стане тільки бруднішим.

Виставляйте температуру не вищу, ніж 40 градусів, аби поліетилен пакета не розплавився.