Виявляється, ви можете проростити майже кожну кісточку, яку тільки знайдете у себе вдома. І такі рослини не тільки радуватимуть вас своїм виглядом, але й можуть плодоносити.

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Цитрусові

Найчастіше садівники так пророщують лимони, апельсини та мандарини. Втім, зважайте на те, що ці фрукти можуть бути досить примхливими та довго проростати. Та всього за якісь 5 – 7 років ви вже зможете насолоджуватися їхніми плодами, зібраними прямо на вашій кухні.

Для того, щоб отримати паростки, вам варто взяти хоча би 10 міцних насінин з плодів та ненадовго залишити на дні. І ті кісточки, які вам потрібні, залишаться на дні, а пустотілі відразу ж спливуть.

Хороше насіння посадіть у ґрунт та рясно полийте і залиште під поліетиленовою плівкою – у парникових умовах цитрусові досить швидко зійдуть.

Авокадо

Певно, це одна з найпопулярніших рослин, яку можна проростити з кісточки. Авокадо росте досить швидко, і спершу стебла досить гнучкі, а це дозволяє формувати їх у ту форму, що вам потрібна.

Цю рослину зможе виростити кожен: для цього спершу потрібно взяти свіжу кісточку, налити у стакан чи банку воду та знайти кілька зубочисток. Для того, щоб авокадо росло швидше, ви можете зрізати нижню частину кісточки – ту, якою будете вставляти її у воду. З боків ввіткніть зубочистки, щоб авокадо трималося на поверхні води.

Вода повинна покривати третину насінини. Після того, як з'явиться паросток, пересадіть авокадо у землю.



Авокадо можна проростити з кісточки / Фото Pexels

Гранат

Так, виявляється, ви можете виростити і гранат. Втім, для того, щоб він плодоносив, вам доведеться прищеплювати до нього гілки. Та навіть без плодів гранат – досить ефектна рослина, яка буде прикрашати ваш дім.

Щоб виростити його, вам потрібно взяти насіння, очищене від м'якоті, промити його у холодній воді та просушити паперовими серветками. Приготуйте суміш з землі, піску та торфу і посадіть насінини на глибину 1 сантиметра. Накрийте плівкою, і за 2 – 3 тижні ви вже побачите перші паростки.

Фініки

Проростити фініки також надзвичайно просто. Вони навряд чи будуть плодоносити, проте рослина стане чудовою окрасою вашого інтер'єру, адже виглядає пишною і яскравою – особливо, коли росте вже кілька років.

Фініки можна виростити навіть із насіння засушених плодів. Для цього потрібно залишити насінини на кілька днів у вологій марлі, а коли паростки з'являться, пересадити у вологий ґрунт та накрити плівкою.

Манго

Ця рослина дещо примхлива у догляді, і її потрібно садити особливо дбайливо. Та якщо у вас все вийде, ви зможете похвалитися красивою екзотичною рослиною. Для того, щоб проростити манго, потрібно взяти свіжу кісточку та акуратно надрізати тверде покриття, щоб не пошкодити внутрішню насінину.

Кісточку помістіть в ґрунт ввігнутою стороною донизу, заглибивши її у ґрунт на дві третини. Після цього полийте землю та накрийте горщик плівкою, залишивши у ній маленькі отвори. Якщо ви залишите горщик у теплому місці, вже за кілька тижнів побачите паросток.

Лічі

Так, навіть цей екзотичний фрукт можна проростити із звичайної кісточки. Схема проста: очистьте кісточку та посадіть її у ґрунт, накривши плівкою. Після того, як паростки досягнуть приблизно 20 сантиметрів у висоту, ви можете пересадити рослину у більший горщик.

Ця рослина почне плодоносити тільки через 7 – 10 років, проте вона має пишну крону, що нагадує листя фікуса.

Кавун

Кавун – це ягода, а не фрукт, і до того ж не надто екзотична, проте і його ви можете проростити у себе на підвіконні. Він досить швидко сходить, і за температури понад 30 градусів перші паростки з'являться вже за тиждень. Для того, щоб виростити кавуни, вам потрібно знайти підвіконня, на якому немає протягів та залишити там розсаду.

Найкращий період для посадки кавунів – квітень-травень, проте в домашніх умовах ви можете зайнятися вирощуванням цих ягід у будь-яку пору року.