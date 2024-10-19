Ці рослини можна ростити на балконі навіть взимку: вони виглядають неймовірно

Якщо у вас є балкон, тоді, звісно ж, його потрібно заставити вазонами з домашніми рослинами. І якщо ви побоюєтеся, що взимку вони можуть загинути, тоді потрібно просто підібрати правильні квіти.

Для балкону ідеально підійдуть багаторічники – навіть ті, що влітку успішно ростуть на городніх грядках. Але все ж для того, щоб рослини справді вижили й почували себе добре, балкон має бути мінімально утеплений та обов'язково засклений, пише "Яскрава клумба".

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Юка нитчаста

Вид юки під назвою Філаментоза на 100% пристосований до того, щоб зимувати у горщиках та інших контейнерах. І догляд за такою рослиною зовсім невигадливий, тож з цим впорається навіть аматор.

Нагадує вона невелику пальму, що виростає до 60 – 80 сантиметрів у висоту. Юка може стати справжньою окрасою вашого зимового саду на балконі.

Еріка

Якщо ви тільки початківець у квітникарстві, тоді краще почати з зовсім простих рослин – як-от еріка. Вона без проблем росте у горщиках, а зимівля для рослини зовсім не буде складною.

Вона може пережити зимівлю і у відкритому ґрунті, і у приміщенні, зберігаючи свою декоративність.

Самшит

Якщо ви хочете гарний невеликий кущик, що не втратить листя навіть у розпал зими, тоді самшит стане ідеальним варіантом. Він виглядає ефектно у будь-яку пору року і чудово ростиме у вас на балконі.

При мінімальному догляді рослина виглядатиме шикарно. І його основна особливість полягає в тому, що він досить повільно росте, тож він зберігатиме гарну форму навіть без втручання ножиць.



Самшит може перезимувати на балконі / Фото Pexels

Гейхера

Ця неймовірна рослина є справжньою королевою ландшафтного дизайну, але використати її можна і для домашніх декоративних композицій. В останні роки на ринку ви можете знайти й чимало оригінальних гібридів. На балконі для такої рослини точно знайдеться місце.

Вона відносно невелика та виростає до 30 – 40 сантиметрів з урахуванням квітконоса.

Верес

Верес – це невелика рослина, тож вона ідеально впишеться навіть у маленьке приміщення, таке як балкон. Зазвичай культура не виростає вищою, ніж 50 – 70 сантиметрів. Верес для горщика – це ідеальний варіант.

Більшість сортів цвітуть з кінця літа до перших заморозків, але якщо ви занесете рослину в приміщення, можете легко подовжити термін цвітіння.