Эти растения можно растить на балконе даже зимой: они выглядят невероятно

Если у вас есть балкон, тогда, конечно же, его нужно заставить вазонами с домашними растениями. И если вы опасаетесь, что зимой они могут погибнуть, тогда нужно просто подобрать правильные цветы.

Для балкона идеально подойдут многолетники – даже те, что летом успешно растут на огородных грядках. Но все же для того, чтобы растения действительно выжили и чувствовали себя хорошо, балкон должен быть минимально утеплен и обязательно застеклен, пишет "Яркая клумба".

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Юкка нитчатая

Вид юкки под названием Филаментоза на 100% приспособлен к тому, чтобы зимовать в горшках и других контейнерах. И уход за таким растением совсем незатейливый, так что с этим справится даже любитель.

Напоминает она небольшую пальму, что вырастает до 60 – 80 сантиметров в высоту. Юкка может стать настоящим украшением вашего зимнего сада на балконе.

Эрика

Если вы только начинающий в цветоводстве, тогда лучше начать с совсем простых растений – таких как эрика. Она без проблем растет в горшках, а зимовка для растения совсем не будет сложной.

Она может пережить зимовку и в открытом грунте, и в помещении, сохраняя свою декоративность.

Самшит

Если вы хотите красивый небольшой кустик, что не потеряет листья даже в разгар зимы, тогда самшит станет идеальным вариантом. Он выглядит эффектно в любое время года и прекрасно будет расти у вас на балконе.

При минимальном уходе растение будет выглядеть шикарно. И его основная особенность заключается в том, что он достаточно медленно растет, поэтому он будет сохранять хорошую форму даже без вмешательства ножниц.



Самшит может перезимовать на балконе / Фото Pexels

Гейхера

Это невероятное растение является настоящей королевой ландшафтного дизайна, но использовать его можно и для домашних декоративных композиций. В последние годы на рынке можно найти и немало оригинальных гибридов. На балконе для такого растения точно найдется место.

Она относительно небольшая и вырастает до 30 – 40 сантиметров с учетом цветоноса.

Вереск

Вереск – это небольшое растение, поэтому оно идеально впишется даже в маленькое помещение, такое как балкон. Обычно культура не вырастает выше, чем 50 – 70 сантиметров. Вереск для горшка – это идеальный вариант.

Большинство сортов цветут с конца лета до первых заморозков, но если вы занесете растение в помещение, можете легко продлить срок цветения.