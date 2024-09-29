Поставте вдома ці 5 кімнатних рослин: вони відганяють біду й погану енергетику

Кімнатні рослини – це чудовий спосіб зробити квартиру яскравішою та більш затишною. Втім, вони можуть дати вам й додаткову користь: наприклад, захистити дім від лихого.

Є квіти, які ніколи не варто приносити додому – вони діють, як магніт, і притягують додому бідність, біду та сварки. Втім, є і інші квіти: такі, що можуть захистити оселю, пише Ніжин.City.

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Хризантема

Ця рослина знаходиться під опікою сузір'я Терезів, а це значить, що вона може врівноважувати енергетичні потоки у домі. Якщо ви часто грішите песимізмом та продумуєте у голові найгірші сценарії усього, що може статися, потрібно завести вдома хризантему – вона вбиратиме негативні наслідки ваших думок та не дасть їм впливати на ваше життя.

Поставити хризантему потрібно на кухні чи у вітальні на підвіконні, де вона отримає достатньо світла.

Кактус

Це та рослина, яка може легко накликати нещастя на мешканців дому, якщо поставити її у невідповідному місці – надто близько до людини. Не варто залишати його на робочому столі, адже голки створюють напружену атмосферу та примушують до агресії.

Втім, якщо поставити кактус на балконі чи на вікні, кактус може стати потужною рослиною-захисником, що відводить біду від квартири.



Кактус потрібно тримати в домі / Фото Pexels

Примула

Ця квітка може нейтралізувати негативні емоції, і поруч з нею ви завжди будете відчувати себе спокійніше та затишніше. Примула має захисні властивості й може охороняти дім від злості, заздрості та зовнішнього впливу.

Фіалка

Якщо у фіалки рожеві чи червоні квіти, вони начебто можуть покращувати здоров'я людей, які живуть у домі. А ось ті квіти, які мають біле цвітіння, дають спокій та очищують простір від негативної енергетики.

Цикламен

Цикламен може вселяти впевненість у собі в навіть найбільш сором'язливих людей, а також він допомагає у концентрації та прокачці самодисципліни. Окрім того, усю негативну енергію в домі цикламен пропускає через себе та повертає у вигляді позитивної. Поставити таку рослину можна у спальні.