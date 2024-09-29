Поставьте дома эти 5 комнатных растений: они отгоняют беду и плохую энергетику

Комнатные растения – это отличный способ сделать квартиру ярче и уютнее. Впрочем, они могут дать вам и дополнительную пользу: например, защитить дом от зла.

Есть цветы, которые никогда не стоит приносить домой – они действуют, как магнит, и притягивают домой бедность, беду и ссоры. Впрочем, есть и другие цветы: такие, что могут защитить дом, пишет Нежин.City.

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Хризантема

Это растение находится под опекой созвездия Весов, а это значит, что она может уравновешивать энергетические потоки в доме. Если вы часто грешите пессимизмом и продумываете в голове худшие сценарии всего, что может произойти, нужно завести дома хризантему – она будет впитывать негативные последствия ваших мыслей и не даст им влиять на вашу жизнь.

Поставить хризантему нужно на кухне или в гостиной на подоконнике, где она получит достаточно света.

Кактус

Это то растение, которое может легко навлечь несчастье на жителей дома, если поставить его в неподходящем месте – слишком близко к человеку. Не стоит оставлять его на рабочем столе, ведь иглы создают напряженную атмосферу и принуждают к агрессии.

Впрочем, если поставить кактус на балконе или на окне, кактус может стать мощным растением-защитником, что отводит беду от квартиры.



Кактус нужно держатьдержать в доме / Фото Pexels

Примула

Этот цветок может нейтрализовать негативные эмоции, и рядом с ним вы всегда будете чувствовать себя спокойнее и уютнее. Примула имеет защитные свойства и может охранять дом от злости, зависти и внешнего воздействия.

Фиалка

Если у фиалки розовые или красные цветы, они вроде бы могут улучшать здоровье людей, которые живут в доме. А вот те цветы, которые имеют белое цветение, дают спокойствие и очищают пространство от негативной энергетики.

Цикламен

Цикламен может вселять уверенность в себе в даже самых застенчивых людей, а также он помогает в концентрации и прокачке самодисциплины. Кроме того, всю негативную энергию в доме цикламен пропускает через себя и возвращает в виде положительной. Поставить такое растение можно в спальне.