Весна – це важлива пора року для усіх садівників, коли не можна лінуватися. Якщо пропустити всього кілька важливих завдань, можна саботувати цвітіння на клумбах та в саду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Ось тільки експерти попереджають, що надто старатися з обрізкою також не варто – а кілька рослин взагалі краще навесні не чіпати.

Рододендрон

Рододендрони розвивають свої квіткові бруньки ще попереднього року – і весняною обрізкою ви можете зрізати ці бруньки. А це значить, що протягом сезону ви просте не дочекаєтеся цвітіння.

Якщо така обрізка вже необхідна, тоді провести її потрібно одразу ж після цвітіння. Так ви зможете зберегти та підтримати форму куща, не жертвуючи при цьому цвітінням.

Форзиція

Решта рослин у саду можуть ще стояти голими, а форзиція вже тішить своїм яскравим жовтим цвітінням. У м'які зими воно може з'явитися навіть наприкінці лютого чи на початку березня.

Форзиція – це рослина, що легко розростається, тож вона потребує регулярної обрізки. Втім, найкраще почекати, поки вона не відцвіте, а вже потім братися за секатор.

Гортензія

Специфічні сорти гортензії, як-от великолиста та дуболиста, цвітуть на старій деревині. А це значить, що весняною обрізкою ви видалите усі квіткові бруньки. Це призводить до того, що цьогоріч цвітіння буде невеликим, або ж і повністю відсутнім.

Обрізку гортензій можна проводити тільки після цвітіння, або ж наприкінці літа, якщо кущ потребує формування.



Гортензію не можна обрізати навесні / Фото Pexels

Магнолія

Магнолії закладають бруньки на наступний сезон наприкінці літа та восени, тобто весняна обрізка видаляє цвітіння майбутнього сезону.

Окрім того, після сильної обрізки дерево погано заживає, тож непотрібні зрізи більше шкодять, ніж допомагають. Якщо обрізка все ж необхідна, її потрібно провести після цвітіння, або ж наприкінці літа.

До речі, раніше ми розповідали, які рослини потрібно посадити на клумбі цьогоріч – деякі квіти будуть тішити цвітінням навіть без догляду.

Ехінацея

Залиште ехінацею у спокої аж до кінця вегетаційного періоду. Зважайте, що старі стебла рослин захищають пагони, що тільки з'являються, а також суцвіття, що відцвіли раніше, забезпечують птахів їжею взимку. Якщо їх зрізати надто рано, ніжні нові прирости будуть піддаватися пізнім заморозкам, і тоді ви не побачите цвітіння.

Бузок

Бузок також цвіте на старій деревині, тобто утворює нові бруньки протягом попереднього літа. Весняна обрізка, звісно ж, видалить ці бруньки, і цвітіння зменшиться, або ж ви й взагалі його не побачите. Найкращий час для обрізки бузку – відразу ж після цвітіння, аби стимулювати ріст на наступний рік.