5 рослин, які нізащо не можна обрізати восени: урожаю та цвітіння не дочекаєтеся

Обрізка рослин восени – це дуже поширена та важлива практика. Втім, захоплюватися нею надто сильно все ж не варто, адже є дерева та кущі, які обрізати в цей час точно не можна.

Якщо ви займетеся обрізкою рослин у невідповідний час, це може призвести до погіршення здоров'я дерева та зменшення кількості квітів, що воно може дати. І є кілька рослин, які ви не повинні чіпати секатором восени, пише Southern living.

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Азалії та рододендрони

У обох цих рослин однаковий час обрізки, адже вони належать до однієї родини – і це точно не осінь. Ці рослини цвітуть на старій деревині чи на гілках з попереднього сезону, тож якщо ви хочете побачити багато квітів, до обрізки потрібно ставитися з обережністю.

Більшість садівників радять обрізати їх протягом трьох тижнів після того, як вони припинять своє цвітіння навесні. Так вони матимуть вдосталь часу, щоб наростити гілки на наступний рік.

Вишні, персики та сливи

Усі представники роду Prunus, а зокрема й вишні, сливи та персики, будуть рости найкраще, якщо ви забезпечите їм обережну весняну обрізку. Або ж її можна провести влітку – і це пов'язано з тим, що ці рослини дуже сприйнятливі до деяких грибкових захворювань, що спричиняють страту гілок.

Грибок переноситься вітром та вражає дерева й кущі через рани. Більшість спор грибок утворює пізньої осені та взимку, тож осіння обрізка може призвести до зараження.

Груші

Грушеві дерева слід обрізати наприкінці зими, вже після того, як завершаться найсильніші холоди, коли бруньки почнуть збільшуватися. Рання обрізка восени чи взимку може призвести до зайвого росту, і тоді дерево стає більш сприйнятливим до втрати гілок.



Груші не можна обрізати восени / Фото Pexels

Форзиція

Цей яскраво-жовтий кущ потрібно обрізати навесні вже після того, як цвітіння завершиться. Оскільки цвіте кущ на старій деревині, осіння обрізка може призвести до того, що ви побачите не так багато квітів наступного року.

Бузок

Дуже важливо обрізати бузок після того, як цвітіння завершиться на початку літа – це забезпечить найкращий ріст кожного року. Зрізання бузку має дуже важливе значення – це допоможе тримати його у формі і не дозволить йому вирости надто високо.