5 рослин, які не можна тримати у спальні: вони шкідливі та отруйні

Людям подобається додати у свій простір необхідну атмосферу завдяки кольорам стін, текстилю, меблям чи рослинам. Однак деякі вазони є шкідливими, тому їх не можна тримати в тому просторі, де ми спимо та відпочиваємо.

Деякі кімнатні рослини мають корисні властивості, оскільки виділяють кисень та забезпечують нам здоровий сон, а от є певні вазони, які краще у спальні не тримати, пише 24 Канал.

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Кротон

Ця рослина дуже красива, оскільки має подовжені смугасті листочки, однак вона містить отруйний сік. Якщо він потрапить на шкіру, то спричинить опіки. Найнебезпечніше, коли отруйний сік потрапить всередину організму – шлунок чи кров. Отрута є дуже сильною, тому краще позбавити себе від такої рослини.

Бегонія

Красиві квіти бегонії, могли б цілком прикрасити спальну кімнату, однак рослина має дуже різкий аромат, тож може призвести до алергічної реакції чи подразнення слизових оболонок.

Лілія

Не можна тримати букет лілій у спальні. Квітка виділяє дуже сильний аромат та поглинає багато кисню з простору та виділяє велику кількість вуглекислого газу, тому вранці можна прокинутися з сильним головним болем та втомою.



Лілія може вплинути на погіршення здоров'я / Фото Pexels

Фікус

Рослина виділяє сік, який може бути отруйним та навіть призвести до алергії у людей. Кажуть, що фікус є символом самотності, тому його краще не тримати у спальні.

Рододендрон

Рослина красиво виглядає, оскільки рясно цвіте квітами, однак вид рододендрону – азалія Сімса є небезпечним. У листі міститься речовина андромедотоксин, яка викликає нудоту, проблеми з кишківником та розслаблення мускулатури. А ще рясне цвітіння вазона може призвести до запаморочення.