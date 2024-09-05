Своє насіння насправді є кращим за покупне – і з цим твердженням погодиться чимало дачників. Адже для себе ви збираєте найкраще насіння з повністю стиглих плодів, і схожість у нього буде вищою. Окрім того, своє насіння безкоштовне!

Але, на жаль, далеко не з усіх овочів насіння можна збирати самостійно.

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Овочі, які перезапилюються

Насамперед ви не маєте збирати насіння з овочів, які запилюють бджоли. Чому? Це важливо для того, щоб збереглися ознаки сорту. Якщо у вас є просторова ізоляція приблизно в 1 кілометр, тоді ви могли б зайнятися збором свого насіння, та зазвичай на дачі це просто неможливо. І навіть у випадку, якщо ви вирощуєте тільки один сорт, скоріш за все, ваші сусіди вирощують інші, і так відбудеться перезапилення.

Саме через це не можна збирати насіння з гарбузових культур, а саме:

кавуни;

огірки;

дині;

гарбузи;

кабачки;

патисони.

До речі, останні з цих трьох культур можуть навіть перезапилюватися між собою. Не можна збирати насіння самостійно також і з редису та редьки. Їх вирощують усі, і ці культури часто стрілкуються, тому ймовірність перезапилення надзвичайно висока.

Також у цьому списку є й кукурудза. Пилок рослини переносить вітер, і на дуже великі відстані, а її вирощуванням займається надто багато дачників.

До речі, на насіння не годиться й ріпчаста цибуля. Її також запилюють бджоли та мухи, а знайти рослину можна на будь-якому городі.



Насіння можна збирати не з усіх рослин / Фото Pexels

Гібриди

Ще один момент – це овочі-гібриди, які позначають значком F1. Навіть якщо вони є самозапильними, в їхньому потомстві відбудеться розщеплення ознак, і рослини, які ви отримаєте з насіння, вже не будуть нагадувати батьківські.