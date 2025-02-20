Ніколи не приносьте їх у дім: 5 рослин, що віщують біду

Рослини в оселі – це чудовий спосіб додати природного затишку та зеленої яскравості. Ось тільки далеко не всі квіти однаково добре впливають на мешканців дому.

Предки вірили, що деякі рослини краще ніколи не приносити в дім – адже це може обернутися нещастям, повідомляє 24 Канал. Тож краще запам'ятати їх, аби не припуститися неприємної помилки.

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Очерет

Предки були переконані, що очерет – це "квітка небіжчика". І з цієї причини його ніколи не приносили у дім – навіть вважали, що у ньому ховаються чорти. Вважалося, що наявність цієї рослини у домі притягувала хвороби та смерть, а також численні негаразди.

Саме тому і зараз не радять використовувати очерет у квіткових композиціях.

Папороть

Попри те, що легенда про цвіт папороті обіцяє багатство та успіх, чимало інших народів та прикмет стверджують зовсім протилежне. Існує версія, що якщо принести у дім папороть, це неодмінно віщуватиме злидні та нещастя.

Рослина навіть вважалася енергетичним вампіром, що витягує з домочадців усю енергію.



Папороть не варто нести в дім / Фото Pexels

Бузина

Краще не ламати бузину і не нести її в дім: пращури вірили, що виростив цю рослину начебто сам диявол. І не рубали бузину навіть у місцях, де вона розросталася надто сильно, адже вірили, що чорти можуть помститися за це.

Зазвичай навіть намагалися не будувати будинки на місці, де росла бузина. А в оселі ця рослина начебто могла притягнути нечисть та негаразди.

Латаття

Предки вважали, що принесене латаття в дім – це погана прикмета. Ніколи ці рослини не можна зрізати ножем – тільки висмикувати з води. Вважалося, що латаття містить душі утоплених дівчат, що стали русалками.

А якщо зрізати квітку латаття та принести її у дім, що протягом довгого часу снитимуть страшні сни, і не зникатиме загроза втопитися.

Кропива

Нести кропиву у дім – до злиднів і негараздів, тож предки намагалися цього не робити. Вважалося, що колюча кропива може загострити стосунки між домочадцями та призвести до безглуздих сварок та конфліктів.