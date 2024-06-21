Як підвищити родючість землі: найбідніший ґрунт стане чорноземом

Якщо хочете збільшити родючість ґрунту, то зовсім не обов’язково його удобрювати натуральними чи хімічними добривами. Збагатити ґрунт всіма поживними речовинами можуть звичайні рослини, які треба висадити на ділянці.

Після багаторічної посадки овочів ґрунт починає виснажуватися. Городники радять зробити перерву та не чіпати грядку рік, аби земля відновилась, втім природним добривом для таких місць є рослини, які збагачують ґрунт.

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Які рослини покращують родючість ґрунту

Люцерна

Багаторічна культура може глибоко проникати в шари ґрунту, покращує його структуру та насичує корисними мікроелементами. Люцерна фіксує азот у ґрунті та діє як мульча для городніх культур.

Ріпак

Олійна рослина має сильні корені, які глибоко проникають в шари ґрунту, допомагаючи розкладати органічні рештки.

Соняшник, вівсянка та амарант

Ці рослини мають міцне коріння, яке створює умови для проникнення води, кисню та корисних сполук в найглибший шар ґрунту. Соняшник, амарант чи вівсянка добре покращують його структуру.



Соняшник збагачує ґрунт / Фото Pexels

Фацелія

Однорічна рослина має розгалужену кореневу систему. Її радять у виснажений ґрунт, оскільки вона допомагає йому відновитися та покращує структуру.

Горох

Рослина здатна збалансувати рівень азоту, який необхідний для росту та розвитку овочів. Городники дуже люблять горох, бо він виробляє азот в необхідній кількості, тож навіть найбідніший ґрунт перетворюється в чорнозем.

Конюшина

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Ця рослина відлякує шкідників, покращує стан ґрунту та насичує його необхідними мінералами.

Чорнобривці

Ці квіти відновлюють виснажений ґрунт та здатні відлякати шкідників насиченим ароматом. Наприклад, чорнобривці не люблять колорадські жуки, тож можуть покинути ділянку в тих місцях, де посаджені рослини.