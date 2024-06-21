Как повысить плодородие земли: самая бедная почва станет черноземом

Если хотите увеличить плодородие почвы, то совсем не обязательно ее удобрять натуральными или химическими удобрениями. Обогатить почву всеми питательными веществами могут обычные растения, которые надо высадить на участке.

После многолетней посадки овощей почва начинает истощаться. Огородники советуют сделать перерыв и не трогать грядку год, чтобы земля восстановилась, впрочем естественным удобрением для таких мест есть растения, которые обогащают почву.

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Какие растения улучшают плодородие почвы

Люцерна

Многолетняя культура может глубоко проникать в слои почвы, улучшает ее структуру и насыщает полезными микроэлементами. Люцерна фиксирует азот в почве и действует как мульча для огородных культур.

Рапс

Масличное растение имеет сильные корни, которые глубоко проникают в слои почвы, помогая разлагать органические остатки.

Подсолнечник, овсянка и амарант

Эти растения имеют крепкие корни, которые создают условия для проникновения воды, кислорода и полезных соединений в глубокий слой почвы. Подсолнечник, амарант или овсянка хорошо улучшают его структуру.



Подсолнечник обогащает почву / Фото Pexels

Фацелия

Однолетнее растение имеет разветвленную корневую систему. Ее советуют в истощенный грунт, поскольку она помогает ему восстановиться и улучшает структуру.

Горох

Растение способно сбалансировать уровень азота, который необходим для роста и развития овощей. Огородники очень любят горох, потому что он производит азот в необходимом количестве, поэтому даже самый бедный грунт превращается в чернозем.

Клевер

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Это растение отпугивает вредителей, улучшает состояние почвы и насыщает ее необходимыми минералами.

Бархатцы

Эти цветы восстанавливают истощенный грунт и способны отпугнуть вредителей насыщенным ароматом. Например, бархатцы не любят колорадские жуки, поэтому могут покинуть участок в тех местах, где посажены растения.