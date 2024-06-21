После многолетней посадки овощей почва начинает истощаться. Огородники советуют сделать перерыв и не трогать грядку год, чтобы земля восстановилась, впрочем естественным удобрением для таких мест есть растения, которые обогащают почву.
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Какие растения улучшают плодородие почвы
Люцерна
Многолетняя культура может глубоко проникать в слои почвы, улучшает ее структуру и насыщает полезными микроэлементами. Люцерна фиксирует азот в почве и действует как мульча для огородных культур.
Рапс
Масличное растение имеет сильные корни, которые глубоко проникают в слои почвы, помогая разлагать органические остатки.
Подсолнечник, овсянка и амарант
Эти растения имеют крепкие корни, которые создают условия для проникновения воды, кислорода и полезных соединений в глубокий слой почвы. Подсолнечник, амарант или овсянка хорошо улучшают его структуру.
Подсолнечник обогащает почву / Фото Pexels
Фацелия
Однолетнее растение имеет разветвленную корневую систему. Ее советуют в истощенный грунт, поскольку она помогает ему восстановиться и улучшает структуру.
Горох
Растение способно сбалансировать уровень азота, который необходим для роста и развития овощей. Огородники очень любят горох, потому что он производит азот в необходимом количестве, поэтому даже самый бедный грунт превращается в чернозем.
Клевер
Это растение отпугивает вредителей, улучшает состояние почвы и насыщает ее необходимыми минералами.
Бархатцы
Эти цветы восстанавливают истощенный грунт и способны отпугнуть вредителей насыщенным ароматом. Например, бархатцы не любят колорадские жуки, поэтому могут покинуть участок в тех местах, где посажены растения.