После многолетней посадки овощей почва начинает истощаться. Огородники советуют сделать перерыв и не трогать грядку год, чтобы земля восстановилась, впрочем естественным удобрением для таких мест есть растения, которые обогащают почву.

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Какие растения улучшают плодородие почвы

Люцерна

Многолетняя культура может глубоко проникать в слои почвы, улучшает ее структуру и насыщает полезными микроэлементами. Люцерна фиксирует азот в почве и действует как мульча для огородных культур.

Рапс

Масличное растение имеет сильные корни, которые глубоко проникают в слои почвы, помогая разлагать органические остатки.

Подсолнечник, овсянка и амарант

Эти растения имеют крепкие корни, которые создают условия для проникновения воды, кислорода и полезных соединений в глубокий слой почвы. Подсолнечник, амарант или овсянка хорошо улучшают его структуру.



Подсолнечник обогащает почву / Фото Pexels

Фацелия

Однолетнее растение имеет разветвленную корневую систему. Ее советуют в истощенный грунт, поскольку она помогает ему восстановиться и улучшает структуру.

Горох

Растение способно сбалансировать уровень азота, который необходим для роста и развития овощей. Огородники очень любят горох, потому что он производит азот в необходимом количестве, поэтому даже самый бедный грунт превращается в чернозем.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Клевер

Это растение отпугивает вредителей, улучшает состояние почвы и насыщает ее необходимыми минералами.

Бархатцы

Эти цветы восстанавливают истощенный грунт и способны отпугнуть вредителей насыщенным ароматом. Например, бархатцы не любят колорадские жуки, поэтому могут покинуть участок в тех местах, где посажены растения.