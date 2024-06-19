М'ята може згодитися не тільки для чаїв та пахучих букетів, але й для відлякування шкідників від інших рослин. Тож підібрати компаньйонів для неї надзвичайно важливо.

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Які рослини посадити біля м'яти

Дуже часто від бліх страждають такі культури, як капуста, редис та цвітна капуста. Ці шкідники повністю окупують рослини та прогризають у них дірки. Втім, якщо поряд ви посадите кілька кущиків м'яти, про цю проблему можна забути. Та це не єдині рослини, для яких м'ята буде чудовою сусідкою.

Морква

Це ще один майже ідеальний компаньйон м'яти. Таке сусідство може принести чималу користь, адже м'ята відлякує кореневу муху, яка часто атакує моркву. Її різкий запах просто збиває комаху з пантелику, яка шукає собі поживу за запахом.

Те саме стосується і цибулевих мух, тож не баріться і висадіть трохи м'яти між грядками цих культур.

Помідори

Ця культура також отримає велику користь від сусідства з м'ятою. Її аромат може відлякувати попелицю та решту шкідників.



М'яту можна посадити біля помідорів / Фото Pexels

Троянди

Посадивши м'яту поряд із трояндами, ви тільки виграєте, адже ці квіти також часто атакує попелиця. Втім, один кущик м'яти може розв'язати цю проблему.

Ось ще кілька рослин, яким піде на користь сусідство із м'ятою:

буряк;

броколі;

чилі та болгарський перець;

кольрабі;

брюссельська капуста;

горох.

Втім, зважайте на те, що м'ята дуже швидко розростається, і деякі її види можуть стати інвазивними. Якщо ви маєте м'яту, то, скоріш за все, вона ростиме у вас завжди. Якщо це не дозволить попелиці не потрапити на ваш город – то це зовсім невелика ціна.