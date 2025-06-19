5 рослин, які прикрасять сад: будуть рости багато років

У саду варто садити квіти, які будуть рости з року в рік. Багаторічники не є складними в догляді, а прикрашають подвір’я та сад все літо. Досвідчені фахівці розповіли про 5 рослин, які варто посадити кожному садівнику.

Більшість цих рослин добре ростуть в дренованому ґрунті, тому перед посадкою потрібно внести компост й додати поживні речовини, пише 24 Канал з посиланням на Gardening Know How. Рослини рекомендовано садити в місцях з належною кількістю сонячного світла.

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Якщо ви хочете прикрасити ландшафт красивими рослинами, то радимо придивитися до 5 багаторічників.

Ваточник

Рослина здатна квітнути все літо помаранчевими квітами. Кущ потішить зеленим листям до 60 сантиметрів. Любить рости на дренованому ґрунті в сонячному місці. Можна виростити з насіння чи дорослих рослин.

Ехінацея

Вона має міцні стебла й красиві рожеві квіти, які схожі на ромашку. Рослина швидко збільшується й росте до 1,2 метра у висоту. Пурпурова ехінацея росте в дренованому ґрунті та сонці або в півтіні. Окрім того, вона стійка до посухи.



Рослини, які будуть рости багато років у саду / Фото Pexels

Флокс

Рослина цвіте більшу частину літа й приваблює до себе метеликів. Ріст сягає до 30 сантиметрів. Флокс треба проріджувати, щоб квіти отримували достатньо повітря. Нові сорти мають стійкість до борошнистої роси. Садові флокси люблять вологий дренований ґрунт та сонце.

Іриси

Нові сорти ірисів мають неймовірний вигляд та здатні досягти до 1,2 метра висоти. Квіти легкі в посадці, потрібно лише переконатися в тому, що все коріння під землею.

До речі, раніше ми вже ділилися ідеальним часом для обрізки ірисів, аби вони згодом цвіли надзвичайно пишно.

Лілійник

Ці рослини починають цвіти вже на початку літа. Дачники люблять їх за великі квіти у формі труби. Лілійник простий в догляді й росте до 0,5 метрів у висоту й ширину. Щоб рослини краще росли, їх треба розділювати кожних 5 років. Добре ростуть на дренованому ґрунті в сонячному місці.