Більшість людей вважають, що єдина важлива обрізка – це та, що проводиться наприкінці зими, або ж вже рано навесні. Втім, вкорочення довжини деяких багаторічних рослин потрібно проводити ще й восени, пише Real Simple.

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Півонії

Півонії – це рослини, що можуть бути схильними до захворювань, тож осіння обрізка може бути корисною для того, аби вберегти їх до наступного року. Окрім того, після заморозків рослини можуть загнивати, і якщо залишити їх без обрізки, на весну у вас залишиться непривабливий безлад, який привабить тільки більше хвороб.

Ехінацея

Ехінацея може спокійно перезимувати, адже квіти виростають у насіння та служать поживою для птахів. Але якщо ви хочете контролювати ріст своєї клумби, тоді вам потрібно видалити деякі квіти, або ж і їх усі після того, як вони відцвітуть. А якщо хочете досягти чистішого саду, також радять зрізати стебла рослини до землі для свіжого росту наступного року.

Флокси

Флокси – це ті рослини, які особливо схильні до борошнистої роси, тож осіннє обрізання може зменшити ймовірність розвитку цієї хвороби на ваших квітах. Після того, як почнуться перші сильні морози, ви можете обрізати рослину прямо біля землі й залишити тільки кілька сантиметрів, аби ви легко помітили її навесні.

Лілії

Лілії залишають не дуже гарні стебла після завершення сезону цвітіння, тож згодом їх можна зрізати, аби покращити вигляд вашого саду та зробити його чистішим.



Лілії потрібно обрізати восени / Фото Pexels

Іриси

Ці дивовижні рослини можуть прикрасити сад наприкінці весни та на початку літа. Та через те, що вони схильні до цілої низки хвороб та навали шкідників, краще прибрати ці рослини перед тим, як це трапиться. Квіти можна видалити біля основи й зачекати до осені, а після перших заморозків прибрати також і усе листя.