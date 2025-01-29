Ці 3 рослини потрібно обрізати в січні: будуть краще рости після зими

Якщо ви хочете бути впевненими у тому, що після зими сад буде цвісти рясно, кілька рослин потрібно обрізати вже до кінця місяця. Це допоможе їм згодом рости набагато швидше та краще.

Чимало садівників не виходять у сад протягом зими, адже переконані, що зараз там робити нічого. Втім, це не так – навіть у січні кілька рослин потребують особливої уваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Троянди

Якщо у вас в саду ростуть троянди, тоді найкращий час для того, аби їх обрізати – період з січня по лютий, поки вони ще перебувають у стані спокою. Обрізка допомагає трояндам спрямувати усю їхню енергію на нові бутони, а не зосереджуватися на старому гнилому листі, що вже опадає з рослини.

Тому ваші квіти виглядатимуть набагато здоровіше, коли розпустяться. Обрізати можна плетисті та кущові троянди. Обрізайте їхній літній ріст до 2 – 3 бруньок на головному стеблі, аби контролювати розмір та сприяти весняному цвітінню.

А ось в кущових троянд потрібно видалити мертву та хвору деревину і сформувати кущ. Важливо протирати секатор після кожного зрізу та прибрати опале листя, аби запобігти поширенню грибкових інфекцій.



Троянди потрібно обрізати в січні / Фото Pexels

Живоплоти

Січень – це ідеальний час, аби підстригти вашу живу огорожу, аби вона виглядала максимально акуратно. Для того, аби вберегти рослини здоровими, їх радять обрізати принаймні двічі на рік. Та перед тим, як братися за справу, потрібно зазирнути всередину та ретельно їх обстежити, аби переконатися, що їх не використовують різні тварини як притулок.

Листяні живоплоти, як-от бук та глід, можна обрізати та формувати, і січень для цього – справді найбільш вдалий місяць.

Плодові дерева та кущі

Яблуні та груші найкраще обрізати взимку, в період з листопада по лютий – це дозволить виростити найбільш великі та якісні плоди. Взимку також потрібно подбати про кущі аґрусу – обрізка дозволить світлу проникати всередину куща, і тоді плоди на них розвиватимуться краще. Також в січні варто подбати і про обрізку смородини.