Обрізка – це необхідна частина догляду за будь-якою рослиною. Вона потрібна для того, щоб покращити її структуру, оздоровити, додати більш привабливого зовнішнього вигляду. І восени, коли садівники починають наводити порядок у саду, обрізка рослин – першочергове завдання.

Цікаво Що можна садити у вересні і коли обробляти та обрізати рослини: місячний календар городника

Плодові дерева

Протягом вересня садівники вже можуть почати помічати, що плодові дерева вже виглядають трохи "дикими". В них відростають дуже довгі гілки, які не вкладаються в надто акуратну крону, і секрет розв'язання проблеми полягає в тому, аби обрізати їх на самому початку вересня, задовго до того, як настануть перші морози.

Вам потрібно видалити мертві гілки та прорідити ті, які виглядають надто скупченими. Це допоможе забезпечити кращу циркуляцію повітря та проникнення світла.

Кущі троянд

Для того, щоб ваш сад неймовірно гарно цвів, рослини потрібно обрізати саме зараз. Вересень – це практично ідеальний час для того, щоб позбутися усіх мертвих та зів'ялих квітів. Зрізайте їх приблизно за сантиметр над п'ятилистковою гілочкою.

Так рослина спрямує сили на ріст нових гілок та підготовку до зими.

Гортензії

Ці пишні і неймовірні рослини, на жаль, не дадуть такого ж чудового цвіту наступного року, якщо ви пропустите вересневу обрізку. Та з цими квітами потрібно бути досить обережними: обрізайте тільки ті гортензії, які цвітуть на нових гілках. Зрізайте усі зів'ялі квіти приблизно на третину висоти.



Гортензії потребують вересневої обрізки / Фото Pexels

Літні квітучі кущі

Такі рослини, як-от, наприклад, спірея, потрібно також обрізати саме у вересні. Вчасна обрізка тільки примножить їхнє цвітіння наступного року, тож не варто боятися братися за секатор.

Після того, як рослини відцвітуть, варто їх підстригти для того, аби надати привабливої форми та стимулювати новий і здоровіший ріст.

Багаторічні трави

Цього місяця садівникам просто необхідно взятися і за обрізку багаторічних трав – а саме шавлії та розмарину. Це допоможе покращити їхній ріст, і ви побачите його навіть не наступної весни, а цієї ж осені – ще до настання морозів. Зрізайте приблизно третину гілок, але не варто обрізати дерев'янисті частини рослини.