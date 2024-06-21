Обрізання рослин – це дуже важлива частина догляду. Воно корисне та підходить практично для усіх квітів у вашому саду. Та якщо ви думали, що в червні про нього можна забути, доведеться розчаруватися.

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Вайґелія

Цю рослину потрібно обережно обрізати вже після того, як закінчиться цвітіння. Квітучі стебла потрібно обрізати нижче квітів, а старі можна зрізати майже біля землі.

Втім, ніколи не обрізайте рослину, поки не закінчиться цвітіння. Зважайте на те, що деякі сорти вайґелії можуть квітнути й до осені та не потребуватимуть обрізання – тільки пізньозимового формування.

Пахучий горошок

Чимало садівників вирощують цю рослину через гарні та ніжні квіти, яким все ж час від часу потрібно проводити легке обрізання. Звісно, квітнення опаде й саме собою, та якщо ви трохи допоможете рослині, тоді дасте місце для появи нових квітів.

Також зверніть увагу, що якщо горошок виріс надто високим, верхівку можна обрізати трохи вище пагона чи бруньки.

Троянди

Деякі сорти троянд можна підрізати одразу ж після закінчення їхнього цвітіння. Робити це потрібно регулярно, адже це допоможе і підтримати естетичну красу куща, і звільнити місце для нових бутонів.



Троянди потрібно підрізати влітку / Фото Pexels

Маленький лайфхак – для того, щоб троянди тішили вас цвітінням ціле літо, вам потрібно висадити кілька сортів, які будуть зацвітати у різний час.