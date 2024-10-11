Пишного цвітіння рослин на самому початку весни дуже просто досягнути: для цього просто потрібно висадити квіти напередодні навесні. І всього кілька рекомендацій у виборі квітів допоможуть вам у створенні пишної клумби, пише Real Simple.

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Тюльпани

Тюльпани – це чарівні квіти і прямо-таки візитівка будь-якого весняного саду. Ви можете обрати будь-який колір, який вам до вподоби та який найкраще впишеться у ваш декор саду.

Висаджують їх під зиму, і зазвичай цей період триває з жовтня по листопад. Посадіть цибулину у землю, засипте ґрунтом та обережно утрамбуйте ґрунт. Для того, щоб квіти виглядали ефектніше, цибулини радять садити групами, а не окремо.

Нарциси

Нарциси – це ще одні неймовірні квіти, що можуть прикрасити ваш сад і з'явитися зовсім рано навесні. Цибулини потрібно висадити на глибину у 10 – 12 сантиметрів, залишаючи між ними не менше, ніж 10 сантиметрів простору. Переконайтеся, що загострений кінець цибулини спрямований догори.

Гіацинти

Ці величні квіти додадуть шику будь-якому садочку. Їх легко вирощувати, і вони відомі не тільки своїм привабливим цвітінням, але й неймовірним ароматом. Висаджувати їх потрібно подібно до нарцисів.



Гіацинти можна висаджувати восени / Фото Pexels

Та зважайте на те, що гіацинти потребують добре дренованого ґрунту, адже велика кількість води може призвести до загнивання цибулин.

Алліуми

Ці унікальні квіти з кулястим цвітінням можуть бути тими рослинами, які зовсім не потребують догляду. Тож якщо ви хочете прикрасити свій сад, проте зовсім не маєте часу, або ж не є вмілим садівником – вони стануть ідеальним вибором для вас.

Крокуси

Ці низькорослі рослини відомі своїм раннім цвітінням. Цибулину потрібно садити на глибину у приблизно 7 – 10 сантиметрів, залишаючи між ними принаймні 8 сантиметрів простору. Крокуси найкраще ростимуть у добре дренованому, пухкому ґрунті.