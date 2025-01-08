На щастя та удачу: заведіть ці 4 рослини у 2025 році

Перший місяць нового року – це час великих змін, і в тому числі і в інтер'єрі дому. Для того, аби притягнути до нього удачу якомога швидше, можна наповнити дім деякими корисними рослинами.

Певно, найпростіший спосіб притягти удачу до свого дому, як переконані езотерики, – це наповнити свій дім кімнатними рослинами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. У багатьох культурах ця зелень асоціюється з успіхом та доброю енергією.

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Грошове дерево

Можливо, вам доводилося чути приказку: "Гроші на деревах не ростуть". Звісно, це правда, але не завадить додати грошове дерево до колекції своїх кімнатних рослин. У багатьох культурах вірять, що вони приносять у дім позитивну енергію та процвітання.

Посадити грошове дерево потрібно у добре дренований ґрунт, і час від часу повертати рослину, аби зберігати її ріст збалансованим. Якщо ваше грошове дерево має сплетене стебло, не забувайте сплітати його й далі, коли рослина росте.

Пілея

Пілею іноді також називають китайською грошовою рослиною, і вона також вважається символом процвітання через те, що її кругле листя нагадує монети. І подарувати комусь таку рослину означає побажати щастя та багатства.

Рослині для росту потрібне яскраве непряме освітлення, тож вони ідеально впишуться в практично будь-який дім чи середовище. Намагайтеся тримати ґрунт постійно зволоженим, аби рослина не відчувала дискомфорту.

Лілія миру

Мирна лілія є символом не тільки миру, але й процвітання та чистоти. А якщо ви хочете ще й побачити рясне цвітіння рослини, потрібно розмістити її у місці, де на неї потраплятиме непряме світло.



Мирна лілія має гарне цвітіння / Фото Pexels

Підтримуйте ґрунт злегка вологим, але не допускайте, щоб в ньому застоювалася вода. Час від часу потрібно очищувати листя вологою ганчіркою, аби видалити накопичений пил.

Кімнатний бамбук

Дуже часто кімнатний бамбук також називають "щасливим", і він приносить у дім баланс, гармонію та процвітання. Кількість стебел рослини має своє символічне значення – три на щастя, п'ять до здоров'я, а вісім – багатства.

Більшість бамбукових рослин вирощують у воді, але також можна посадити його і в горщикову суміш. Намагайтеся ставити бамбук при яскравому непрямому освітленні.