На счастье и удачу: заведите эти 4 растения в 2025 году

Первый месяц нового года – это время больших перемен, и в том числе и в интерьере дома. Для того, чтобы притянуть в него удачу как можно скорее, можно наполнить дом некоторыми полезными растениями.

Вероятно, самый простой способ притянуть удачу в свой дом, как убеждены эзотерики, – это наполнить свой дом комнатными растениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Во многих культурах эта зелень ассоциируется с успехом и хорошей энергией.

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Денежное дерево

Возможно, вам приходилось слышать поговорку: "Деньги на деревьях не растут". Конечно, это правда, но не помешает добавить денежное дерево в коллекцию своих комнатных растений. Во многих культурах верят, что они приносят в дом положительную энергию и процветание.

Посадить денежное дерево нужно в хорошо дренированную почву, и время от времени возвращать растение, чтобы сохранять его рост сбалансированным. Если ваше денежное дерево имеет сплетенный стебель, не забывайте сплетать его и дальше, когда растение растет.

Пилея

Пилею иногда также называют китайским денежным растением, и она также считается символом процветания из-за того, что ее круглые листья напоминают монеты. И подарить кому-то такое растение означает пожелать счастья и богатства.

Растению для роста нужно яркое косвенное освещение, поэтому они идеально впишутся в практически любой дом или среду. Старайтесь держать почву постоянно увлажненной, чтобы растение не чувствовало дискомфорта.

Лилия мира

Мирная лилия является символом не только мира, но и процветания и чистоты. А если вы хотите еще и увидеть обильное цветение растения, нужно разместить ее в месте, где на нее будет попадать непрямой свет.



Мирная лилия имеет хорошее цветение / Фото Pexels

Поддерживайте почву слегка влажной, но не допускайте, чтобы в ней застаивалась вода. Время от времени нужно очищать листья влажной тряпкой, чтобы удалить накопленную пыль.

Комнатный бамбук

Очень часто комнатный бамбук также называют "счастливым", и он приносит в дом баланс, гармонию и процветание. Количество стеблей растения имеет свое символическое значение – три на счастье, пять к здоровью, а восемь – богатства.

Большинство бамбуковых растений выращивают в воде, но также можно посадить его и в горшечную смесь. Старайтесь ставить бамбук при ярком непрямом освещении.