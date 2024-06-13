До уваги всім: які рослини треба ховати з балкона під час спеки
Літня спека часом буває такою сильною, що людині важко її пережити, не кажучи вже про домашніх улюбленців чи рослини, які можуть зів’янути від надмірного сонця чи високих температур.
У деяких господинь певні види рослин стоять на балконі, однак їх треба звідти ховати під час спеки, якщо хочете зберегти рослину, пишуть Поради 24.
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Які рослини ховати з балкона в спеку
Редакція зібрала кілька основних видів вазонів, які треба забирати з балкона, аби сонце не спалило та не виснажило рослину.
Тіньолюбні рослини
Є кілька вазонів та квітів, які не люблять прямого сонячного проміння та сильного освітлення. До них належить папороть, бегонія, фуксія та орхідеї. Заберіть їх з балкона, якщо не хочете, щоб рослини постраждали від перегріву.
Рослини з великими та ніжними листками
Швидко зневоднитися на спеці та отримати сонячні опіки можуть рослини з великими й тонкими листками. Саме тому експерти радять забирати в літню спеку з балкона калатею, маранту, алоказію та антуріум.
Рослини з великими листками треба ховати у спеку / Фото Pexels
Тропічні рослини
Тропічні рослини піл час спеки краще тримати в тіні. Філодерндрон, монстера та бромедії звикли до тропічних лісів з розсіяним світлом, а не прямими сонячними проміннями.
Сукуленти й кактуси
Ці рослини добре переносять спеку, але хавортія чи гастерія можуть отримати сонячні опіки, якщо будуть знаходитися під прямим сонцем тривалий період часу.
Як захищати рослини від спеки
У спекотний період перемістіть їх в тіньове місце чи використовуйте затінювальні сітки, які не впускатимуть сонячне проміння у квартиру. Пам’ятайте, що під час спеки рослини швидше втрачають вологу, тому їх потрібно частіше поливати. Однак варто бути обачними та слідкувати за тим, аби не було застою води.
Щоб зберегти вологу в ґрунті та знизити температуру – використовуйте мульчу. Ці кілька методів допоможуть зберегти рослини здоровими та красивими навіть під час сильної спеки.