Ці 6 рослин допоможуть вам краще заснути: поставте їх в спальні вже зараз

Спальня – це місце, що має бути оазисом тиші та розслаблення у вашому домі, аби ви справді могли там відпочити. І деякі кімнатні рослини можуть вам у цьому допомогти.

Деякі рослини можуть мати заспокійливі запахи, а інші просто створюють надзвичайно затишний декор, що дозволяє як слід відпочити – однаково вони допоможуть вам краще та швидше поринути у сон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Жасмин

Більшість людей знають жасмин як великий садовий кущ із запашними білими квітами. Втім, він легко може бути й кімнатною рослиною, що може освіжити вашу спальню та наповнити її неймовірним ароматом.

Запах сприятиме заспокоєнню вночі та покращуватиме розумову працездатність вдень.

Алое Вера

Алое – це одна з найбільш цілющих кімнатних рослин у природі. Його гель може заспокоювати сонячні опіки та невеликі порізи, а сік допомагає у травленні та навіть зміцнює імунну систему.

Алое Вера не тільки корисне для шкіри, але й сприяє сну, а сіро-зелене зубчасте листя додає затишку у будь-який простір.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Зміїна рослина

Хочете заповнити порожні незатишні кутки кімнати? Зміїна рослина ідеально підходить для цього завдання, і це одна з тих кімнатних рослин, догляд за якою не принесе вам жодних проблем. Вона може витримувати слабке освітлення та ростиме навіть у випадку, якщо ви кілька разів забудете про полив.

Лаванда

Продукти з лаванди досить часто використовують як засіб для покращення сну, адже її запах може стимулювати розслаблення. Можна класти пакетик лаванди під подушку, бризкати на них спреєм чи використовувати маску для очей із запахом лаванди. Або ж ви можете поставити горщик із живою рослиною у себе на підвіконні.

Потос

Наступного разу, коли ви роздумуватимете над тим, яку кімнатну рослину придбати для спальні, зупиніться на потосі, адже він не тільки надзвичайно красивий та простий у догляді. Рослина також може рости за слабкого освітлення та є чудовим вибором для затишного простору спальні.



Потос ідеально підходить для спальні / Фото Pexels

Ромашка

Ромашка популярна для різних чаїв та настоїв, але і як кімнатна рослина може принести чимало користі та стане неймовірним вибором для вашої спальні. Аромат ромашки може накликати сон та сприяє довшому та якіснішому відпочинку.