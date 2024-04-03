Ніколи не клейте шпалери цих кольорів на кухні: вони зіпсують кімнату

Якщо на вашій кухні якраз проходить ремонт і ви обираєте шпалери, тоді подумайте про те, які саме найкраще обрати. Адже далеко не всі кольори підійдуть для цієї кімнати.

До вибору шпалер у будь-яку кімнату потрібно поставитися серйозно, та на кухні справа особливо важлива, адже в цій кімнаті ви будете проводити чимало часу, і потрібно подбати, щоб вона була зручною і функціональною. А про те, чому не всі шпалери можна клеїти на кухні, розповідає 24 Канал.

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Які шпалери не можна клеїти на кухні

Перше правило, яке ви маєте запам'ятати – нізащо не обирайте темні шпалери, адже від цього ваша кухня візуально зменшиться та звузиться. Кімната буде виглядати темною і похмурою у будь-який час доби, і вас це точно досить швидко почне гнітити. Не кращим вибором будуть і дуже яскраві відтінки. Після важкого робочого дня вони будуть тільки втомлювати та дратувати.

Якщо ви обираєте шпалери із візерунком, придивіться до нього уважніше, бо деякі малюнки можуть бути не дуже доречними для кухні. З іншого боку, інші будуть досить добре доповнювати кімнату.

Наприклад, вертикальні смужки допоможуть візуально підняти стелю, а горизонтальні – розширюють приміщення. Натомість смуги по діагоналі можуть створювати відчуття руху у вашому приміщенні.

Та під час вибору шпалер на кухні вам потрібно звернути увагу не тільки на їхній колір, але і на низку інших, не менш важливих якостей. Зокрема, шпалери на кухні мають бути:

довговічними;

зносостійкими;

щільними;

жаростійкими.

Ще один фактор, який ви маєте враховувати під час вибору шпалер – це ваші меблі, адже всі елементи інтер'єру мають пасувати один до одного. Якщо у вас гарнітура у класичному стилі, тоді до неї пасують шпалери пастельних тонів. Сучасні меблі дуже добре виглядатимуть з геометричними візерунками.