Деякі правила дизайну просто-таки створені для того, щоб їх порушувати. Та деякі – зовсім ні, і особливо на кухні. Вони не тільки дорогі, але також мають бути максимально функціональними, тож потрібно добре обдумати дизайн перед тим, як братися за його втілення.

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Завжди ретельно вимірюйте

Якщо ви самостійно проєктуєте кухню, дуже важливо все правильно виміряти. А після цього виміряйте ще раз, і потім ще раз.

Коли справа доходить до правил дизайну кухні, які ніколи не порушуються, виділяється один золотий принцип: завжди ретельно вимірюйте свій простір, особливо коли справа стосується вашого холодильника,

– поділився експерт Делфі Вільямс.

Правильний розмір та глибина мають надзвичайно важливе значення, але не менш важливо переконатися, що у вас залишиться достатньо простору для того, щоб безперешкодно відкривати усі двері, не стикатися зі стінами та просто ходити.

Слідкуйте за правильним розміщенням приладів

Практичність на кухні має стояти на першому місці у будь-якому дизайні. Зрештою, не може бути більшого розчарування, ніж дверцята духовки чи посудомийної машини, які не відкриваються повністю через неправильне планування.

Тож переконайтеся, що і плита, і раковина і холодильник розташовані вдало.

Забезпечте достатньо простору

Якщо кухня у вашій квартирі невелика, вам потрібно особливо уважно поставитися до планування, щоб вам вистачало місця не тільки для того, щоб розмістити усі речі та прилади, але і для того, щоб помістити стіл, різні поверхні та просто стояти, сидіти та ходити.

Подбайте про освітлення

Навіть якщо у вашій кухні є велике вікно, добре спроєктована кухня повинна мати багатошарове освітлення. Комбінація світла – робочого, вбудованого і природного буде найкращою для того, щоб ваша кухня була справді функціональною.

Думайте про організацію

Органайзери можуть змінити усю ситуацію із вашою кухнею. Так само, як і розумно продумані ящики, висувні полиці та шухляди. Тут важливо зробити кухню практичною, але також подумайте про текстури та кольорову палітру, щоб забезпечити ідеальний баланс між зручністю та красою.