Найсолодші сорти гарбуза: оберіть найкращі для свого городу

Баштанні культури дуже популярні серед українців, і їх вирощують чимало городників. Користується популярністю зокрема і гарбуз. Та для того, щоб виростити його, потрібно підібрати найкращі сорти.

Гарбуз – це надзвичайно універсальний овоч, який підходить для приготування дуже великої кількості страв. І корисний не тільки м'якуш, але і насіння – його можна дістати, підсушити та їсти окремо. Отож, ось 5 найбільш популярних і вдалих сортів гарбузів для вашого городу.

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Український

Цей гарбуз – один із найкращих та найбільш солодких. Плоди такого сорту матимуть сферичну форму та вертикальні зелені смужки; вони будуть середньоранніми, і таким гарбузам потрібно від 90 до 100 днів з моменту сходів.

Кожен гарбуз буде важити в середньому 5 – 6 кілограмів; смак – солодкий, із фруктовими нотками, а насіння – маслянисте. Плоди за правильного зберігання можна буде відкласти аж до весни.

Арабатський

Чимало досвідчених городників сходяться на думці, що цей гарбуз можна вважати найсмачнішим. Сорти такого типу вирощують по всій Україні, і вони завжди дають стабільний хороший врожай. Втім, це пізній сорт – але зважайте на те, що плоди настільки смачні, що на них варто почекати!

Для дозрівання цьому гарбузу потрібно 130 днів; вони матимуть грушоподібну форму, матимуть багато м'якоті та маленьку камеру для насіння.

Гілея

Якщо ви шукаєте солодкі сорти гарбузів, тоді вам потрібно висадити сорт Гілея. Смакові характеристики цього сорту є надзвичайно привабливими для садівників, і користується він також популярністю і серед кулінарів. Його також можна вирощувати і для тривалого зберігання – він може лежати щонайменше пів року.

Для дозрівання цьому сорту потрібно приблизно 110 днів від посадки, і плоди будуть важити від 5 до 7 кілограмів.



Гарбузи дуже просто вирощувати / Фото Pexels

Зимовий Солодкий

Назва цього сорту вже вказує на дві його головні характеристики – він може дуже довго зберігатися та буде надзвичайно солодким. Відкласти його можна практично до наступного врожаю, якщо ви будете дотримуватися кількох основних правил – використовуйте для зберігання сухе приміщення, що добре провітрюється та захищене від морозу.

Цукерочка

Солодкий гарбуз сорту Цукерочка ідеально підходить для вирощування у відкритому ґрунті в Україні. Він відносно новий, але вигідно відрізняється від класичних українських сортів. Перевага полягає в тому, що плоди мають невеликий розмір, проте є максимально невибагливими та можуть дуже добре транспортуватися.