З одного куща збиратимете відро: ось 6 сортів картоплі з найкращим урожаєм

Вже зовсім скоро розпочнеться весна – гарячий час для усіх городників. Та відкладати вибір сортів картоплі до останнього не варто: краще визначитися з ними заздалегідь.

Підібрати максимально урожайні та смачні сорти картоплі – це завдання, яке може здатися складним навіть для досвідчених городників. 24 Канал ділиться кількома варіантами, які можуть спрацювати якнайкраще.

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Розара

Цей сорт зовсім не боїться холоду та посухи і дає максимально великий урожай – до 20 картоплин з всього одного куща. Така картопля буде легко чиститися, добре розварюється та має приємний смак.

Бульба матиме багато вічок, і усі коренеплоди виростають приблизно однакового розміру.

Беллароза

Цей сорт, певно, можна зустріти чи не на кожному українському городі – і недарма. Картопля в нього смачна та виростає великою і гладкою, однакового розміру. Окрім того, врожайності цього сорту можна тільки позаздрити.

Слов'янка

Цей середньопізній сорт має частково червону шкірку та кремову м'якоть. Картоплини довгасті та мають дрібні вічка. Картопля не розварюється, зберігає форму та колір під час приготування.

Та головне – цей сорт добре зберігається і має високу стійкість до багатьох хвороб. Втім, зважайте, що порівняно з іншими сортами, цей вимагає більш родючого ґрунту.



Сорт картоплі потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Тайфун

Цей сорт – середньоранній та може добре зберігатися. Для виробництва чипсів взагалі підходить ідеально, адже не розварюється взагалі. Це один з найкращих сортів, що може рости за несприятливих умов вирощування: він не боїться заморозків, граду та перепаду температур.

Має жовту шкірку, а м'якоть світло-жовту, і колір не змінюється під час відварювання.

Щедрик

Цей сорт також має стабільно високий урожай. Особливість його полягає в тому, що на одній ділянці його можна вирощувати протягом кількох років, і він не буде вирощуватися. Бульби – круглі і рівномірні, картопля ідеально підійде для приготування смачного пюре.

Рання троянда

Це – один з найстаріших американських сортів, що був виведений ще 1861 року – та навіть зараз залишається досить популярним. Колір шкірки – рожевий, а м'якоть бліда, іноді з фіолетовими вкрапленнями. Підходить для вирощування на супіщаних, суглинистих та торф'яних ґрунтах. Втім, має значний недолік – як і усі старі сорти, він досить чутливий до більшості хвороб.

Але врожайність і терміни зберігання картоплі точно потішать будь-якого садівника.