У моркві міститься дуже багато корисних вітамінів, тому її корисно вживати сирою, пише 24 Канал. Окрім того, морква є незамінним овочем у приготуванні багатьох страв, тому радимо обрати один чи кілька найкращих сортів, які можна висадити на городі вже цієї весни.

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Дитяча радість

Цей сорт моркви є невимогливим, тож виросте навіть в новачків. Коренеплоди солодкі, з високим вмістом каротину. Овочі довго зберігаються та є стійкими до хвороб.

Шантане

Ця середньорання сортова морква дозріває через 100 днів після сходів насіння. Може рости на всіх типах ґрунтів. Коренеплоди виростають конічними, розміром до 20 сантиметрів. Дачники люблять цей сорт за високу врожайність та довге зберігання.

Цікаво! Морква по-корейськи заслужила репутацію кулінарного шедевра. Цей універсальний і ароматний салат підходить для будь-якого випадку. Рецепт шукайте у нашій новині.

Маестро F-1

Цей ранній гібрид підходить для більшості регіонів з різними кліматичними зонами. Плоди мають класичну циліндричну форму. Відмінністю сорту є те, що він ніколи не хворіє й дає великий урожай.



Названо соковиті та смачні сорти овочів / Фото Pexels

Каротан

Пізньостиглий сорт, стійкий до хвороб та негоди. Цю назву сорт отримав за високий вміст каротину. Морква не накопичує нітрати й вважається корисною для дітей.

Імператор

Пізній сорт вирізняється багатим смаком та довгим періодом зберігання. Серцевина є ніжною, м’якою та ароматною. Якщо овоч правильно зберігати, то він може пролежати до 9 місяців. Морква не тріскає та навіть не гниє, якщо буде зберігатися у вологому приміщенні.

Для того, щоб відлякувати шкідників від моркви, дачники радять висаджувати її поруч з цибулею. Щоб отримати ранні пагони, можна замочувати насіння у воді кімнатної температури на 2 дні, а коли воно почне прокльовуватися, то можна починати висіювання, але перед цим насіння треба буде просушити.