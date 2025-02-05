Отримаєте небачений врожай: 5 найкращих сортів перцю для городу

Зима вже наближається до кінця, а це значить, що вже підступають дні посадки перцю на розсаду. І перед тим, як братися за цю справу, потрібно визначитися з бажаними сортами.

Відкладати вибір сортів перцю для посадки не варто, адже вже зовсім скоро потрібно буде купувати насіння та готувати місткості для розсади, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". А для хорошого врожаю головне – це якісний посадковий матеріал.

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Каліфорнійське диво жовте

Термін дозрівання цього сорту перцю – від 120 до 130 днів. Він має кубоподібну форму та довжиною може досягати 11 – 12 сантиметрів. Має досить товсті стінки, а врожай вразить навіть вибагливих городників – всього з одного квадратного метра вдасться зібрати до 10 кілограмів перцю!

Цей сорт входить до числа найпопулярніших в усьому світі, адже вирізняється неймовірним смаком. Підходить і для споживання у сирому вигляді, і для приготування закруток та салатів.

Подарунок Молдови

Ці плоди за формою конусоподібні та трохи менші – 7 – 11 сантиметрів, а в діаметрі біля плодоніжки – 4 – 5 сантиметрів. Важить кожен перець до 100 грамів, а для достигання плодів кущу потрібно 120 днів.

З одного квадратного метра вдасться зібрати до 10 кілограмів врожаю. Сорт популярний через свою невибагливість та гарантує хорошу врожайність практично у будь-якому регіоні. Він також вирізняється високою генетичною стійкістю до багатьох захворювань, на які страждає перець.



Сорт перцю потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Кубовидний товстостінний

Як випливає з назви, форма плодів у цього сорту кубоподібна, а товщина стінок може досягати сантиметра. В середньому важить один плід 150 – 200 грамів, а з квадратного метра можна зібрати 7 – 8 кілограмів перцю.

Гібрид може потішити високою стійкістю до хвороб, вирізняється щільними, соковитими плодами, що містять багато м'якоті. Перець солодкий та не гірчить – ідеально підходить для салатів та консервації.

Білосніжка

Має вигнуту, трикутну форму та може досягати 12 сантиметрів у довжину. Вага одного плода – до 150 грамів. Цей ранньостиглий сорт має непогану врожайність – до 7 кілограмів на квадратний метр, а також невибагливий у вирощувані та може похвалитися відмінними смаковими якостями.

Анастасія

Конусоподібна форма перцю зі слабко вираженими гранями потішить кожного городника – плоди в нього великі, а врожайність вражає – до 15 кілограмів з одного квадратного метра. Він добре зав'язує плоди навіть у відносно холодну погоду, має солодкий смак і гарний вигляд.