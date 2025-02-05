Отримаєте небачений врожай: 5 найкращих сортів перцю для городу
- Стаття описує 5 найкращих сортів перцю для посадки: Каліфорнійське диво жовте, Подарунок Молдови, Кубовидний товстостінний, Білосніжка та Анастасія.
- Кожен сорт має свої унікальні характеристики, такі як форма, вага та врожайність, а також стійкість до хвороб і відмінні смакові якості.
Зима вже наближається до кінця, а це значить, що вже підступають дні посадки перцю на розсаду. І перед тим, як братися за цю справу, потрібно визначитися з бажаними сортами.
Відкладати вибір сортів перцю для посадки не варто, адже вже зовсім скоро потрібно буде купувати насіння та готувати місткості для розсади, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". А для хорошого врожаю головне – це якісний посадковий матеріал.
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Каліфорнійське диво жовте
Термін дозрівання цього сорту перцю – від 120 до 130 днів. Він має кубоподібну форму та довжиною може досягати 11 – 12 сантиметрів. Має досить товсті стінки, а врожай вразить навіть вибагливих городників – всього з одного квадратного метра вдасться зібрати до 10 кілограмів перцю!
Цей сорт входить до числа найпопулярніших в усьому світі, адже вирізняється неймовірним смаком. Підходить і для споживання у сирому вигляді, і для приготування закруток та салатів.
Подарунок Молдови
Ці плоди за формою конусоподібні та трохи менші – 7 – 11 сантиметрів, а в діаметрі біля плодоніжки – 4 – 5 сантиметрів. Важить кожен перець до 100 грамів, а для достигання плодів кущу потрібно 120 днів.
З одного квадратного метра вдасться зібрати до 10 кілограмів врожаю. Сорт популярний через свою невибагливість та гарантує хорошу врожайність практично у будь-якому регіоні. Він також вирізняється високою генетичною стійкістю до багатьох захворювань, на які страждає перець.
Сорт перцю потрібно обирати уважно / Фото Pexels
Кубовидний товстостінний
Як випливає з назви, форма плодів у цього сорту кубоподібна, а товщина стінок може досягати сантиметра. В середньому важить один плід 150 – 200 грамів, а з квадратного метра можна зібрати 7 – 8 кілограмів перцю.
Гібрид може потішити високою стійкістю до хвороб, вирізняється щільними, соковитими плодами, що містять багато м'якоті. Перець солодкий та не гірчить – ідеально підходить для салатів та консервації.
Білосніжка
Має вигнуту, трикутну форму та може досягати 12 сантиметрів у довжину. Вага одного плода – до 150 грамів. Цей ранньостиглий сорт має непогану врожайність – до 7 кілограмів на квадратний метр, а також невибагливий у вирощувані та може похвалитися відмінними смаковими якостями.
Анастасія
Конусоподібна форма перцю зі слабко вираженими гранями потішить кожного городника – плоди в нього великі, а врожайність вражає – до 15 кілограмів з одного квадратного метра. Він добре зав'язує плоди навіть у відносно холодну погоду, має солодкий смак і гарний вигляд.