Які соцмережі найкращі для просування бізнесу і стартапу: потрібно знати

Соціальні мережі наразі – це, мабуть, найбільш доступний та ефективний інструмент для реклами свого бізнесу. І це стосується, певно, фактично усіх проєктів, з всього кількома винятками.

Зараз майже неможливо уявити сучасний бізнес без просування його у соцмережах, тож якщо ви хочете додати популярності своєму продукту – потрібно мати добре розкручену бізнес-сторінку. Та все це працюватиме тільки у тому випадку, якщо ви правильно оберете соцмережу.

Цікаво Місячний календар покупок на квітень: в як дні не можна витрачати ні на що гроші

Вашим майданчиком має стати саме та соцмережа, де "тусується" більшість вашої цільової авдиторії. Тож перш за все вам потрібно визначити особливості свого покупця та скласти його портрет. Тільки так ви зможете визначити найбільш корисну для себе соцмережу.

Як скласти портрет авдиторії?

Перш за все, ви можете використовувати системи аналітики та проаналізувати сайт. Так ви вже отримаєте інформацію про стать і вік, а також мову, якою користуються користувачі, країну та місто, в яких проживають. Ці способи допомагають дуже глибоко проаналізувати свою цільову авдиторію та виявити усі можливі точки перетину.

Також не забувайте і про маркетингові дослідження: ви можете опитати клієнтів або відділ продажів. Цей варіант підійде для тих людей, які поки що не мають активного сайту.

Проаналізуйте конкурентів

Ви можете скласти список своїх прямих конкурентів та визначити, звідки вони отримують трафік. Так ви вже знатимете приблизний список соцмереж, які будуть для вас корисними. Наступний крок – це вже безпосередньо аналіз соціальних мереж.

Спершу вам потрібно визначити середній вік відвідувачів соціальних мереж та знайти таку, яка буде ідеально збігатися із портретом вашої цільової авдиторії. Також ви маєте ознайомитися із форматами та можливостями для розміщення текстів, фото тощо у цій соцмережі.

А ось список найбільш популярних соцмереж, які часто використовують для бізнесу:

Facebook

Instagram

Pinterest

LinkedIn

X (Twitter)

Telegram

Youtube

Tik-Tok.

Отож, правильний вибір соцмережі точно допоможе вам знайти свою цільову авдиторію та збільшити популярність продукту, який ви продаєте.