Ці 5 спецій мають бути у вас на полиці: вони надзвичайно корисні

Спеції – це те, що точно має бути у вас на кухні, адже вони можуть суттєво покращити смак практично будь-якої страви. Але також вони, виявляється, можуть бути корисними для вашого організму!

Спеції мають чимало переваг і практично жодних недоліків – вони покращують і смак, і поживність ваших страв, тож їх точно потрібно мати під рукою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Кориця

Кориця – це одна з найбільш відомих спецій, яку дуже часто використовують для приготування не тільки солодких, але й солоних страв. Існує чимало досліджень, що демонструють вплив кориці на зниження рівня глюкози в крові. А біологічно активні сполуки кориці мають антиоксидантну, протимікробну дію, тож навіть невелика її кількість може позитивно вплинути на організм.

Мелену корицю можна додавати до смузі, кави та чаю, а також до випічки чи навіть використовувати спецію як приправу до м'яса чи овочів.

Куркума

Куркума належить до сімейства імбирних та є важливим інгредієнтом багатьох індійських страв, та її можна також додати і до страв іншої кухні. Переваги куркуми для здоров'я важко й перелічити – активна сполука куркумін, що міститься у ній, має потужні протизапальні та навіть протиракові властивості.



Куркума дуже корисна для здоров'я / Фото Pexels

Деякі дослідження показують, що куркумін може пригнічувати ріст пухлинних клітин в організмі, а також спеція вважається дуже корисною для здоров'я кишківника та мозку.

Імбир

Імбир можна споживати і у вигляді свіжого кореневища, і як висушену та подрібнену спецію – в обох випадках він може надати численні переваги для здоров'я. Він містить фітонутрієнти, що діють як антиоксидант, а також мають противірусні, антибактеріальні, протизапальні та знеболювальні властивості.

Імбир може допомогти при нудоті та блювоті, а також споживання імбиру полегшує біль, пов'язаний з ревматизмом.

Насіння фенхелю

Насіння фенхелю має аромат та смак солодки чи анісу – і його можна вживати просто так, або ж використовувати у приготуванні страв. Воно містить активну сполуку анетол – саме вона надає фенхелю аромату та смаку, а також вирізняється чималою користю для здоров'я.

Фенхель може стати чудовим джерелом марганцю, кальцію, заліза, магнію та калію.

Паприка

Паприку дуже часто використовують у приготуванні страв, і найчастіше її можна зустріти у трьох варіантах: солодка, гостра та копчена. Всі її види можуть стати цілком корисним доповненням до вашої їжі.

Паприка містить сполуку капсаїцин, що має ряд переваг для здоров'я – антиоксидантні та протизапальні властивості. Є у цій спеції і чимало мінералів та вітамінів.