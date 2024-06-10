Дешеві та довго горять: ось які свічки потрібно обрати для дому на випадок відключень світла

Коли немає світла, сидіти у повній темряві може бути неприємно, тож варто заздалегідь подбати про те, щоб вдома був запас свічок. Але і обирати їх потрібно за конкретними критеріями.

В магазинах можна знайти досить багато різних свічок: гелеві, парафінові, стеаринові, воскові, та які з них будуть довго горіти та не сильно вдарять по бюджету? Поради 24 з'ясували, які свічки будуть найбільш зручними та довговічними у користуванні.

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Свічки з бджолиного воску

Вони будуть найбільш екологічними та безпечними. Ще один плюс – це свічки не мають різкого запаху. Віск практично не горить, а тільки плавиться, і тому не залишає по собі кіптяви. Та іноді до складу воскових свічок додають і частку парафіну.

Визначити, скільки його там, досить просто: якщо ви помітили на свічці горизонтальні тріщини і вона легко кришиться, це значить, що у ній більше 30% парафіну. Цей варіант – досить дорогий через вартість сировини, і найменші свічки, які ви знайдете в магазині, будуть горіти до години. Ціна ж за набір тонких свічок стартує від 100 гривень.

Парафінові свічки

Якщо у складі дуже багато парафіну, тоді такі свічки будуть більше коптити, тож краще ними не зловживати та використовувати із перервами. Горіти такі свічки можуть від пів години – все залежить від розміру. Втім, вони є досить дешевим та доступним варіантом, і їх можна знайти у будь-якому господарському магазині.



Свічки можуть бути з різних матеріалів / Фото Pexels

Гелеві свічки

Зазвичай вони досить легко спалахують та містять декоративні наповнювачі – тканину чи пластмасу. Експерти радять купувати такі свічки відразу з камінцями, які не займуться. Горять такі свічки довго – приблизно 4 години.

Стеаринові свічки з рослинного воску

Стеарин виробляють із різноманітних олій – наприклад, з пальмової. Такі свічки дуже легко розпізнати – вони матові, а після згорання на них утворюється прозорий шар із малюнком, що нагадує сніжинки.

Наприклад, свічки з пальмового воску – тверді та нежирні, і горять практично без запаху. Та будьте готові до того, що матеріал досить крихкий. Свічки з соєвого воску будуть матово-білими.

Але найдовше горітимуть свічки з кокосового воску – 1 сантиметр згорає за 5 годин. Втім, вони дорожчі за пальмові і соєві, і їх досить складно знайти у магазинах. Також вони виділятимуть сильний запах, тож використовувати їх радять тільки у великих приміщеннях.