Дешевые и долго горят: вот какие свечи нужно выбрать для дома на случай отключений света

Когда нет света, сидеть в полной темноте может быть неприятно, поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы дома был запас свечей. Но и выбирать их нужно по конкретным критериям.

В магазинах можно найти достаточно много разных свечей: гелевые, парафиновые, стеариновые, восковые, и какие из них будут долго гореть и не сильно ударят по бюджету? Porady 24 выяснили, какие свечи будут наиболее удобными и долговечными в использовании.

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Свечи из пчелиного воска

Они будут наиболее экологичными и безопасными. Еще один плюс – это свечи не имеют резкого запаха. Воск практически не горит, а только плавится, и поэтому не оставляет по себе копоти. Но иногда в состав восковых свечей добавляют и долю парафина.

Определить, сколько его там, достаточно просто: если вы заметили на свече горизонтальные трещины и она легко крошится, это значит, что в ней более 30% парафина. Этот вариант – достаточно дорогой из-за стоимости сырья, и самые маленькие свечи, которые вы найдете в магазине, будут гореть до часа. Цена же за набор тонких свечей стартует от 100 гривен.

Парафиновые свечи

Если в составе очень много парафина, тогда такие свечи будут больше коптить, поэтому лучше ими не злоупотреблять и использовать с перерывами. Гореть такие свечи могут от получаса – все зависит от размера. Впрочем, они являются достаточно дешевым и доступным вариантом, и их можно найти в любом хозяйственном магазине.



Свечи могут быть из различных материалов / Фото Pexels

Гелевые свечи

Обычно они достаточно легко воспламеняются и содержат декоративные наполнители – ткань или пластмассу. Эксперты советуют покупать такие свечи сразу с камнями, которые не загорятся. Горят такие свечи долго – примерно 4 часа.

Стеариновые свечи из растительного воска

Стеарин производят из разнообразных масел – например, из пальмового. Такие свечи очень легко распознать – они матовые, а после сгорания на них образуется прозрачный слой с рисунком, напоминающий снежинки.

Например, свечи из пальмового воска – твердые и нежирные, и горят практически без запаха. Но будьте готовы к тому, что материал достаточно хрупкий. Свечи из соевого воска будут матово-белыми.

Но дольше всего будут гореть свечи из кокосового воска – 1 сантиметр сгорает за 5 часов. Впрочем, они дороже пальмовых и соевых, и их достаточно сложно найти в магазинах. Также они будут выделять сильный запах, поэтому использовать их советуют только в больших помещениях.