Припиніть купляти їх у магазині: ці 6 продуктів можна виростити вдома

Трав'яний сад на підвіконні – це не тільки затишок та краса, але й економія та зручність. Ви можете припинити купувати деякі продукти, а також завжди маєте найбільш свіжу зелень.

Багаторічні трави – це ідеальні кандидати для вазонів на вашому підвіконні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Чимало з них мають дуже ошатний вигляд, і абсолютно всі будуть корисні під час приготування їжі.

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Зелена цибуля

Зелена цибуля – це трава, з якою впораються навіть цілковиті новачки. Рослина потребує дуже мало догляду, проте може швидко порадувати значним урожаєм. Виростає зелена цибуля зі звичайної ріпчастої цибулини, і її можна виростити з неї ж повторно після зрізання зеленої частини.

Найкраще цибуля ростиме на сонячному місці з багатим, дренованим ґрунтом. Та у березні потрібно висадити не тільки цибулю на підвіконні, але й виконати кілька важливих завдань на городі та в саду.

Лимонна меліса

Меліса – це універсальна рослина, що швидко та легко вирощується. Її можна додавати і в чай, і в солоні страви – вона надасть їм цікавого лимонного смаку з легким відтінком м'яти.

Меліса вирощується так легко, що навіть може стати інвазивною – тож з цим варто бути обережними. Вона стійка до шкідників та потребує досить багато сонця. Намагайтеся регулярно обрізати мелісу, аби на ній не з'являлися квіти: вони негативно впливають на ріст та смак листя.

Дикий імбир

Дикий імбир – це не той самий імбир, що ви звикли використовувати у кулінарії. Це багаторічна трав'яниста рослина, що має пряний тонкий смак – менш інтенсивний, ніж справжній імбир.

І він є чудовим вибором, якщо ви хочете виростити щось у затіненому місці. Рослина потребує досить багато вологи, аби процвітати, тож не забувайте про регулярний полив.

Орегано

Ця смачна середземноморська зелень дуже добре ростиме на вашому підвіконні та швидко потішить першими ростками. Орегано має багато різновидів з різними ароматами та смаками, тож ви можете підібрати той, що подобатиметься вам найбільше.



Орегано можна виростити вдома / Фото Pexels

Шавлія

Ця невибаглива у догляді пікантна трава легко вирощується у домашніх умовах. А за правильного догляду вона навіть може стати невеликим кущем.

Рекомендують висаджувати шавлію навесні чи восени на добре освітленому місці у горщик з добре дренованим ґрунтом.

Чебрець

Ця витривала зелень буде проростати у вашому горщику з року в рік. Трава низькоросла і потішить пряним, гарним цвітінням. Її використовують і для чаїв, і у кулінарії.

Спробуйте забезпечити багато сонячного світла горщику з чебрецем, і ви помітите, як швидко він почне розростатися.