У багатьох оселях є кімнатні рослини, які надають дому затишку та вдало вписуються в інтер’єр, пише 24 Канал. Є певні вазони, яким не потрібно багато води, тож і підливати їх можна раз чи два за місяць.

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Фікус каучуконосий

Ця рослина тривалий час може залишатися без поливу. Якщо кудись надовго вирушаєте з дому, то достатньо лише протерти листя, трішки полити й залишити в неосвітленому місці.

Бокарнея

У народі цей вазон називають "кінським хвостом", оскільки тоненьке листя рослини розкидане по стовбуру. Бокарнею можна надовго залишати без поливу, оскільки цибулина вазону накопичує в собі вологу.

Хлорофітум чубатий

Цю рослину можна часто не підливати, оскільки запас вологи зберігається в кореневищі, тож вазон може прожити без води кілька тижнів. Фахівці радять просто поставити вазон у вологе приміщення, якщо кудись надовго їдете з дому.



Деякі вазони можна довго не підливати / Фото Pexels

Заміокулькас

Цей вазон не любить, коли його часто підливають, тому навіть незначна засуха йде йому на користь.

Сукуленти

Рослини ідеально підійдуть для людей, які часто покидають дім. Сукуленти мають спеціальні клітини для запасу води які допомагають їм живитися, коли ґрунт висихає.

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Восковий плющ

Ця рослина накопичує достатньо вологи у воскових листках, тому зможе пережити посуху кілька місяців.

Аспідістра

Вазон є стійким до коливань температур, тому може прожити без поливу навіть в спеку. Головне забрати рослину подалі від сонячних променів, якщо кудись далеко збираєтеся.