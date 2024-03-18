7 вазонів, які будуть рости на вашій кухні: вони зовсім невибагливі

Щоб додати кухні нових барв, спробуйте поставити певні рослини. Вазони зможуть освіжити повітря та й загалом зроблять кухню затишною. Та через те, що на кухні часто спостерігається перепад температур, надмірна вологість та пара, постає питання – які ж вазони добре прижиються?

Є кілька варіантів рослин, які добре почуваються на кухні завдяки підвищеній вологості та теплу, яке частіше є набагато теплішим, ніж в інших кімнатах. Ці вазони не є вибагливими, тож будуть добре рости.

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Потос

За потосом найпростіше доглядати. Вазон добре адаптовується до різних умов освітлення, а ще пускає довгі погани з листям, які можуть звисати десь з найвищого рівня кухні.

Філодендрон

Цей вазон також не потребує особливого догляду. Філодендрон може рости при яскравому чи середньому непрямому освітленні. А ще рослина відома властивостями очищування повітря.



Філодендрон добре приживається на кухні / Фото Pexels

Трави

У горщику від вазонів ви можете висадити трави, які будуть ще й корисними, адже ви постійно їх зможете додавати у свої страви. Найкраще на кухні приживається петрушка, м’ята, чербець, розмарин, базилік, орегано та кінза.

Сукуленти

Якщо ваше підвіконня на кухні яскраво освічується, то сукуленти є відмінним варіантом. Ці рослини накопичують воду в листках і стеблах, тож є стійкими до посухи та невибагливими в догляді. До популярних видів сукулентів належать ахеверія, хавортія, алое вера, седум тощо.

Рослина-павук

За цими рослинами найпростіше доглядати. Їхнє подовгасте листя спадає навколо стебла, а ці рясні відгалуження красиво виглядають. Важливо лише уникати розміщення вазона під прямим світлом.

Тещин язик

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Рослина є однією із найпопулярніших вазонів. Тещин язик добре себе почуває в будь-якому місці – від яскравого до слабкого освітлення.

Африканська фіалка

Якщо ви любите квіти на кухні, то африканські фіалки замінять кімнатні рослини. Фіалка буде цвісти цілий рік, але для цього її треба тримати під непрямим світлом та часто поливати.