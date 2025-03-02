Для створення повноцінної садової композиції дуже важливо подбати про те, аби клумбу наповнювали рослини різної висоти. І високі трави з різноколірним цвітінням можуть стати саме тим, що потрібно, аби додати трохи драматизму та усамітнення до вашої ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Мальва

Існує понад 60 різних видів мальв, тож ви легко можете обрати саме ті, що припадуть вам до душі. Красиві квіти на суцвітті дуже часто розкриваються водночас, створюючи красиві колони, що обожнюють садівники.

Серед мальв також можна висадити затишний горошок, і тоді менші рослини будуть звиватися навколо більших, утворюючи приємну та цікаву композицію.

Анемона японська

Ці трав'янисті рослини цвітуть з кінця літа та аж до осені. Вони примітні своїм тривалим цвітінням та білими квітами з жовтим центром. Іноді вони виростають надзвичайно високими, і це допомагає додати яскравості та фарб у сад пізнього літа.



Анемони варто посадити в саду / Фото Pexels

Кортадерія Селло

Запилюваним вітром травами не потрібні яскраві квіти, аби привабити до себе запилювачів – натомість вони цвітуть пухнастими перами. Деякі з цих трав нагадують танцівників – звиваються, згинаються та в'ються на вітрі. Вони точно додадуть вашому садові руху та допоможуть контролювати ерозію на схилах.

Рута лучна

Ця рослина має високі міцні стебла, що увінчані тонкими суцвіттями. Вона буде нависати над будь-якою композицією в саду, додаючи їй довершеного, елегантного вигляду. Ніжне синьо-зелене листя додасть легкості до раннього літа, а лавандовий колір рослини приємно доповнить клумбу.