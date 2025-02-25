Розпізнавання цих хвороб допоможе вчасно їх виявити та вжити методів, щоб зберегти рослини здоровими, пише 24 Канал з посиланням на GardeningKnowHow.

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Раптове в’янення може вказувати на проблеми, що пов’язані з поглинанням поживних речовин, а різноманітні типи хвороб листя зможуть розповісти про причину ураження.

Фітофтороз

Цю хворобу ще називають сірою пліснявою. Фітофтороз є найпоширенішим захворюванням городніх рослин. Листя через цю грибкову інфекцію починає швидко жовтіти, а тоді з’являються коричневі ураження. Запобігти захворюванню можна завдяки розбризкуванню поливання на листя. Це потрібно робити знизу, щоб уникнути намокання.

Вразливі рослини: баклажани, перець, картопля, помідори, звичайні зелені рослини.

В’янення

Це захворювання найчастіше вражає розсаду. Після проростання кожна рослина в’яне, що призводить до повної загибелі. Щоб убезпечити рослини, потрібно слідкувати за зволоженістю ґрунту.

Вразливі рослини: будь-яка розсада чи молода рослина, яку вирощують з насіння.

Плямистість

Хвороба спричинена бактеріальними та грибковими збудниками, вони не завдають сильної шкоди рослинам, але можуть вплинути на їхній загальний вигляд. Уникнути плямистості можна завдяки поливанню знизу, щоб уникнути намокання листя рослин. Ознаками є жовті, коричневі чи іржасті плями різної форми та розміру.

Вразливі рослини: смородина, капуста, троянди, дельфініум.



Плямистість є популярною хворобою / Фото Pexels

Борошниста роса

Це захворювання є одним із найпоширеніших. Борошниста роса виникає там, де ночі низька температура, а вологість відносно висока. Ознаками є тонкий білий наліт на листках, стеблах та квітках. Ліків проти борошнистої роси немає, однак поширення можна уповільнити видаляючи заражене листя.

Вразливі рослини: сливи, груші, персик, троянди, бузок, дині, огірки, гарбузи та баклажани.

Засихання

Якщо рослини мають ознаки засихання, тоді потрібно звернути увагу на умови їхнього вирощування. Надмірне чи недостатнє поливання призведе до того, що машина почне сохнути. Причиною в’янення можуть бути бактеріальні та грибкові збудники.

Вразливі рослини: можуть постраждати багато груп рослин.