5 помилок, які усі роблять зі своїми домашніми рослинами

Всі люди, які заводять вдома кімнатні рослини, мріють про те, щоб їхні рослини процвітали та зеленіли. Та для цього потрібно знати кілька основних помилок, яких припускаються власники рослин.

Вирощування рослин – це дуже корисно та приємно, але часом буває непросто. Та все ж виростити гарні квіти цілком можливо, якщо ви зможете уникнути кількох поширених помилок, яких часто припускаються новачки.

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Полив рослини водопровідною водою

Це може здатися легким і швидким рішенням, проте це точно не найкращий вибір для вашої рослини. Натомість вам потрібно брати дистильовану воду, яка не містить натрію, адже накопичення солі у воді може бути згубним для будь-якої рослини.

Та виправити це легко. Ви можете кип'ятити воду і охолоджувати її, або ж залишати настоюватися у пляшках.

Відсутність підживлення

Дуже часто люди пропускають цей крок, адже його не потрібно проводити часто, але зовсім без підживлення рослини не будуть процвітати. Кожні кілька місяців вам потрібно вносити добрива для того, щоб рослині вистачало різноманітних поживних речовин.

Ігнорування рівня вологості

Не всі рослини переносять сухий чи надмірно вологий клімат, тож вам потрібно пам'ятати про це тоді, коли ви купуєте рослини. Рівень вологості у домі зрештою вплине на довготривале здоров'я вашої рослини – особливо у випадку, якщо вона має тропічне походження.



Рівень вологості дуже важливий для рослин / Фото Pexels

Не пересаджуєте

Коли рослина старіє чи виростає з горщика, вам потрібно зайнятися пересадкою її у інший горщик. Якщо ж ви не будете цього робити, зрештою це призведе до того, що ґрунт збідніє і в ньому не вистачатиме поживних речовин для ваших рослин.

Не прибираєте пил з листя

Зазвичай це кропітка робота, яку більшість людей відкладають до останнього, або ж взагалі уникають її виконання. Та підтримувати листя у чистоті дуже важливо, адже пил може блокувати сонячне світло, а це сповільнює фотосинтез.